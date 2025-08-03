Олександр Усик побив за свою кар'єру чимало суперників та золотими літерами вписав своє ім'я в історію.Чимало боксерів мріють бодай один раз зустрітись з Королем хевівейту в очному протистоянні.

Лоуренс Околі висловився про Олександра Усика. Зокрема, колишній чемпіон світу оцінив шанси побитись з українським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Чи битиметься Усик проти Околі?

Лоуренс Околі пригадав слова Олександра Усика, який говорив, що проведе ще два поєдинки перед завершенням кар'єри. Однин з них, а саме реванш проти Даніеля Дюбуа вже відбувся.

Колишній чемпіон світу заявив, що було б чудово зустрітись у рингу з Олександром Усиком. Проте, попри мрії, треба розмірковувати логічного щодо можливості провести бій з "абсолютом".

У нього залишився один поєдинок – я наразі не бачу можливості для себе. Але якщо Усик продовжить боксувати у 2026 році – тоді так, це все цілком реально,

– сказав Околі.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа. Український чемпіон нищівним ударом відправив британського боксера у нокаут у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли про те, що Тайсон Ф'юрі проведе проміжний бій перед трилогією з Олександром Усиком, яка може відбутись у наступному році. "Циганському королю" вже знайшли потенційного суперника.