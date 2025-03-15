Колишній чемпіон світу назвав фаворита потенційного бою Усик – Паркер

Олександр Усик змушений битись проти Джозефа Паркера. Інакше український боксер втратить чемпіонський пояс WBO у надважкій вазі. На тлі рішення Всесвітньої боксерської організації у спортивній спільноті почали активного обговорювати можливий бій між українцем та новозеландцем.

Карл Фроч поділився думками щодо потенційного бою Усик – Паркер. Колишній чемпіон світу назвав фаворита поєдинку між Королем хевівейту та тимчасовим чемпіоном WBO, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch on Fighting.

Читайте також ESPN оприлюднило оновлений рейтинг P4P: яке місце зайняв Усик

Чи зможе Паркер перемогти Усика?

Карл Фроч заявив, що Джозеф Паркер заслужив отримати шанс провести великий поєдинок. Колишній чемпіон світу пригадав, що він здобув чудову перемогу над Мартіном Баколе.

Фроч оцінив шанси Паркера перемогти Олександра Усика. На його думку, новозеландець навряд чи зможе здолати українського чемпіона в очному протистоянні.

Я не думаю, що у Паркера є шанси побити Усика. Подивіться, що зробив Усик, він двічі побив Джошуа і двічі побив Ф'юрі, так що не можна сказати, що у Паркера, багато шансів,

– сказав Фроч.

Колишній чемпіон світу також назвав умову, за якої Паркер зможе перемогти Усика. Новозеландець здолає українця у разі того, якщо вік зіграє злий жарт з Олександром, а Джозеф буде на піку.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, як Олександр Усик зможе провести бій проти Даніеля Дюбуа та не втратити титул WBO. Джозефу Паркеру приготували вигідну пропозицію, щоб він зустрівся з переможцем бою.