Промоутер Ф'юрі прокоментував рішення WBO організувати бій Усик – Паркер

Всесвітня боксерська організація зобов'язала Олександра Усика захищати титул у бою проти Джозефа Паркера. Хоча, український боксер мав плани надати реванш Даніелю Дюбуа.

Відомий промоутер Френк Воррен прокоментував можливий бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером. Спортивний функціонер оцінив рішення WBO, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

Читайте також Ф'юрі відреагував на дивне рішення WBO, яка вимагає в Усика провести бій з Паркером

Воррен про бій Усик – Паркер

Френк Воррен запевнив, що бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером може відбутись. Зі слів промоутера, чимало чинників сприяють проведенню поєдинку між українцем та новозеландцем.

Побачимо, як воно буде. У цьому всьому залучено так багато змінних та компонентів, які перебувають у русі. Але одне абсолютно точно: Джо Паркер у дивовижній позиції,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Всесвітня боксерська організація зобов'язала Олександра Усика протягом 30 днів домовитись з Джозефом Паркером щодо бою. Або український чемпіон втратить титул WBO у хевівейті.