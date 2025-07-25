Усик відверто розповів про розмову з Дюбуа після бою: які були перші слова чемпіона

У суботу, 19 липня відбувся реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Історична битва завершилась перемогою українського боксера, який повернув собі статус "абсолюта" у надважкій вазі.

Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа, відправши його у нокаут у п'ятому раунді. Стало відомо, що сказав український чемпіон британському боксеру після бою, повідомляє 24 канал із посиланням на ПравдаТУТ Львів.

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Що Усик сказав Дюбуа після бою?

Олександр Усик зізнався, що сказав Даніелю Дюбуа одразу після бою. Український чемпіон підтримав британського боксера та запевнив його, що він має світе майбутнє у професійному ринзі.

Я сказав Дюбуа: В тебе ще буде шанс виграти пояс, але після того, як я піду. Даніель просто пропустив панч Іван і засмутився, хотілося його підтримати,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що для Олександра Усик бій проти Даніеля Дюбуа став 24 у боксерській кар'єрі. Король хевівейту перемогою над британцем записав на свій рахунок 24 звитягу.

Раніше повідомляли про те, що Девід Гіггінс назвав боксера, з яким не варто битись Олександру Усику у майбутньому. Промоутер Джозефа Паркера обрав представника Сполучених Штатів Америки.