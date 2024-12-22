Усик зробив несподівану заяву після перемоги у реванші над Ф'юрі

Олександр Усик вдруге поспіль у 2024-му році переміг Тайсона Ф'юрі. Зробив це українець за підсумками усіх 12 раундів та рішенням трьох суддів (116-112).

21 грудня (в Україні у ніч на 22 грудня) Олександр Усик успішно захистив свої чемпіонські пояси. Після поєдинку український боксер був дуже спокійним та видав доволі несподівану заяву.

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Який із боїв для Усика був важчим

Усик порівняв травневий та грудневий поєдинки проти Тайсона Ф'юрі. Олександр відверто розповів, що реванш дався йому значно легше, аніж перша зустріч із "Циганським королем", інформує 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Хоча в обох випадках зустріч Усика проти Ф'юрі тривала 12 раундів. Однак у першому бою український чемпіон здобув перемогу лише за роздільним рішенням суддів, а не одностайним, як 21 грудня.

Слід відзначити, що Тайсон, як і після першого двобою, не погодився із рішенням суддів. Ф'юрі та його промоутер запевняли, що за їх підрахунками Усик програв. Притаманні заяви британського боксера у дії.

І Усик, і Ф'юрі не збирають покидати професійний бокс після цього очного реваншу. 21 грудня Олександру прямо на ринзі кинув виклик Даніель Дюбуа, який володіє поясом IBF, та хоче бою за "абсолют" у хевівейті. На що українець відповів згодою та попросив саудитів влаштувати їм це протистояння у майбутньому.

Цікаво, що організатори вечора боксу в Ер-Ріяді мріяли про трилогію в історії протистояння Усик – Ф'юрі. Але українець своєю перемогою усе зруйнував.