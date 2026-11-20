Український боксер Олександр Усик зізнався, що під час ухвалення бізнес-рішень радиться зі своєю дружиною Катериною, адже довіряє її інтуїції та вмінню розпізнавати людей. Ба більше, спортсмен із гумором назвав себе "царем каблуків".

Про це він розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі Bet It Drives Show. Під час розмови боксера запитали, чи є в нього бізнес-ідеї, які він дуже хотів би реалізувати, але дружина забороняє.

Усик пожартував про дружину та розповів, чому дослухається до її порад

Коментуючи припущення, що через заборони дружини його можуть назвати "підкаблучником", Усик із притаманною йому самоіронією заявив: "Окей. Дружина забороняє. Так ти, значить, "каблук"? Ні, я не просто "каблук". Я цар "каблуків", я головний "каблук"!".

За словами спортсмена, для нього важливо, щоб бізнес-партнер був готовий вкладати власні кошти та ризикувати нарівні з ним – не лише грошима, а й репутацією.

Та багато таких ідей. Дивіться, ви знаєте, чому я їй вірю? Вона відчуває людей, вона бачить їх наскрізь. Якщо я хочу зробити якусь бізнес-ідею, я візьму Катерину, ми підемо, посидимо, поспілкуємося. І вона мені точно скаже, чи можна з цією людиною продовжувати працювати, чи ні,

– пояснив Усик.

Також боксер наголосив на важливості вміння говорити "ні" та не пояснювати кожну свою відмову.

Ні має бути на першому місці. Навіть для тебе. "Ні, тому що я так вирішив". Я взагалі не повинен пояснювати, чому ні,

– заявив він.

До слова, це не перша подібна заява боксера. В інтерв'ю для проєкту "Слава+" Слави Дьоміна Усик уже називав себе "царем підкаблучників" і "головним підкаблучником світу".

Нагадаємо, дружину Олександра Усика звати Катерина Усик (у дівоцтві – Хмелевська). Подружжя одружилося у 2009 році та виховує чотирьох дітей.