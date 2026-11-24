Український боксер Олександр Усик розпочав вести сторінку в соцмережі Threads. Перший допис спортсмена миттєво зібрав тисячі реакцій, а в коментарі прийшли відомі українські шеф-кухарі, телеведучі, бренди та футбольний клуб Полісся.

Він зізнався, що платформа здалася йому незвичною. Тож чемпіон світу попросив підписників провести для нього короткий інструктаж.

Перший пост та правила "виживання" від Клопотенка

На прохання чемпіона одним із перших відгукнувся шеф-кухар Євген Клопотенко, лаконічно описавши атмосферу платформи: "Тут дурка, але всім подобається. Затягує". Саме на цей коментар Усик відреагував відповідним смайликом – наразі це єдина відповідь боксера під його першим постом.

Шановні тредщани, ну що, тепер я офіційно в Threads! Перший раз зайшов – не зрозумів. Сподіваюся, з другого разу вийде. Розказуйте, що тут і як, а я теж буду ділитися з вами чимось цікавеньким,

– написав Усик.



Перша публікація Усика у тредс / Фото скриншот зі сторінки тредс usykaa

Реакція зірок та креатив від брендів

Поява Усика в стрічці стала приводом для сотень жартів та маркетингових інтеграцій у коментарях.

Ектор Хіменес-Браво, суддя проєкту "МастерШеф", запропонував боксеру пройти навчання, написавши: "Олександре, записуйтесь на курс по Тредс".

До привітань долучився й ФК Полісся, де Усик обіймає посаду першого віцепрезидента, звернувшись до нього словами: "Чемпіоне, ласкаво просимо до Threads".

Мережа ресторанів "Тбілісо" також привітала боксера, використавши кастомну анімацію лайку із зображенням самого Усика та додавши: "Вітаємо! Вам особливо сподобається наш лайк!". Серед десятків інших публічних осіб і великих українських компаній до привітань приєднався і Григорій Решетник, ведучий шоу "Холостяк".

Відповіді на перший допис Усика / Фото скриншот зі сторінки тредс usykaa

Меми, майбутні бої та гострі теми

Звичайні користувачі розділилися на кілька таборів. Частина "тредщан" серйозно взялася пояснювати чемпіону неписані правила локальної спільноти. Інші ж засипали сторінку мемами – зокрема, в коментарях миттєво завірусилася легендарна фраза самого Усика "Don't push the horses".

Не обійшлося і без спортивних та гострих запитань: фанати цікавилися ймовірним наступним поєдинком проти американця Девіда Бенавідеса, а частина аудиторії використала нагоду, щоб потролити спортсмена на тему Московського патріархату.

Хто ще з українських спортсменів є у тредс

Попри те, що українське спортивне коло у тредс розвивається повільніше, ніж в інстаграмі, а частина акаунтів створюється автоматично завдяки прив'язці профілів, як-от у Ярослави Магучіх та Еліни Світоліної, низка спортсменів активно веде свої сторінки.

Зокрема, Владислав Гераскевич, представник скелетону та прапороносець збірної України на Олімпіаді-2026, ділиться подробицями тренувальних зборів, виступів на етапах Кубка світу та висловлюється щодо санкцій проти російських атлетів.

Пілот Формули-4 Олександр Бондарев публікує матеріали про тренування на симуляторах, тестові заїзди та анонсує майбутні перегони.

Також на платформі присутні шаблістка Ольга Харлан і легкоатлетка Юлія Левченко, які діляться особистими історіями та розповідають про підготовку до змагань.