Готуємо дещо важливе, – Вайлдер зізнався, коли битиметься з Усиком
- Деонтей Вайлдер заявив, що бій з Олександром Усиком відбудеться в середині 2026 року за всі титули в надважкій вазі.
- Тайсон Ф'юрі вважає, що Усик вибрав Вайлдера через можливість отримати великі гонорари після попередніх боїв з Ф'юрі.
Деонтей Вайлдер приняв виклик на бій від Олександра Усика. Наразі тривають перемовини між командами щодо поєдинку між українським чемпіоном та американським боксером.
Вайлдер вчергове висловився про потенційний бій з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Remember K.I.S.S by Heather Gabrielle.
Що сказав Вайлдер про бій з Усиком?
Вайлдер заявив, що битиметься проти Усика у середині 2026 року. Зі слів американського боксера, цей рік взагалі є одним із найважливіших у його кар'єрі.
У першій половині року ми готуємо дещо важливе. І планую битися за чемпіонство у надважкій вазі проти Олександра Усика в середині цього року за всі титули. Дай Боже. Знаєте, я з нетерпінням чекаю і не можу дочекатися. Я так схвильований,
– сказав Вайлдер.
Відзначимо, що раніше Тайсон Ф'юрі висловився про бій Усик – Вайлдер. Британський боксер пояснив, чому українець обрав у суперники американського супертяжа.
Чому Усик хоче битися із Вайлдером?
Ф'юрі в інтерв'ю Boxing News Online заявив, що Усик тепер не буде шукати дешеві бої, після того, як отримав великі гонорари за два поєдинки з ним у 2024 році. На думку британця, поєдинок з Вайлдером принесе українцю чималі кошти.
"Після боїв зі мною та великих гонорарів він не повернеться до поєдинків за копійки. Тому він шукає відомі імена та хоче битися з Вайлдером", – сказав Ф'юрі.
Усик – Вайлдер: що відомо про бій?
За даними ЗМІ, бій між Усиком та Вайлдером може відбутися наприкінці зими або на початку весни 2026 року. Тоді як Егіс Клімас, менеджер українця, повідомив, що орієнтовна дата організації поєдинку квітень або травень цього року.
Раніше Сергій Лапін розповів, де може відбутися бій Усик – Вайлдер. Директор команди українського боксера заявив, що наразі тривають перемовини щодо того, де проходитиме протистояння, але у пріоритеті – "Елліджент Стедіум" у Лас-Вегасі.
Відзначимо, що раніше Вайлдер вже говорив про бій з Усиком. Американський боксер розповів, як планує здолати українського чемпіона в очному протистоянні.
Також у ЗМІ нещодавно припустили, що робитиме Вайлдер з Усиком в очному протистоянні.