Готуємо дещо важливе, – Вайлдер зізнався, коли битиметься з Усиком

Деонтей Вайлдер приняв виклик на бій від Олександра Усика. Наразі тривають перемовини між командами щодо поєдинку між українським чемпіоном та американським боксером.

Вайлдер вчергове висловився про потенційний бій з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Remember K.I.S.S by Heather Gabrielle.

Що сказав Вайлдер про бій з Усиком?

Вайлдер заявив, що битиметься проти Усика у середині 2026 року. Зі слів американського боксера, цей рік взагалі є одним із найважливіших у його кар'єрі.

У першій половині року ми готуємо дещо важливе. І планую битися за чемпіонство у надважкій вазі проти Олександра Усика в середині цього року за всі титули. Дай Боже. Знаєте, я з нетерпінням чекаю і не можу дочекатися. Я так схвильований,

– сказав Вайлдер.

Відзначимо, що раніше Тайсон Ф'юрі висловився про бій Усик – Вайлдер. Британський боксер пояснив, чому українець обрав у суперники американського супертяжа.

Чому Усик хоче битися із Вайлдером?

Ф'юрі в інтерв'ю Boxing News Online заявив, що Усик тепер не буде шукати дешеві бої, після того, як отримав великі гонорари за два поєдинки з ним у 2024 році. На думку британця, поєдинок з Вайлдером принесе українцю чималі кошти.

"Після боїв зі мною та великих гонорарів він не повернеться до поєдинків за копійки. Тому він шукає відомі імена та хоче битися з Вайлдером", – сказав Ф'юрі.

Усик – Вайлдер: що відомо про бій?