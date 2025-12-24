Колишній суперник Кличка пояснив, чому бій Усик – Вайлдер може зірватись

Олександр Усик хоче побитися з Деонтеєм Вайлдером у 2026 році. Кмаонди обох боксерів вже начебто активно ведуть перемовини щодо ймовірного двобою.

Дерек Чісора розповів, чому Олександр Усик не отримає омріяний бій проти Деонтея Вайлдера. Британський супертяж також претендує на протистояння із "Бронзовим бомбардувальником", пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

Чому бій Усик – Вайлдер не відбудеться?

Виявляється, що Чісора хоче, аби Вайлдер став його наступним суперником. Дерек сподівається, що вийде у ринг проти Деонтея вже у лютому 2026-го.

Також британський ветеран назвав причину можливого зірвання двобою Усик – Вайлдер.

Моїм суперником буде Деонтей Вайлдер. Його викликав Усик? Викликати його і змусити когось за це заплатити – це зовсім різні речі. А я продам бій у Лондоні. Легко. Стадіон Тоттенхем. 55 тисяч глядачів. До побачення,

– заявив Чісора.

Цікаво, що промоутер Едді Хірн у коментарі ESBR Boxing розповів, що Усик хоче побитись із Вайлдером, аби заробити грошей. Однак сам функціонер не хотів би організації такого протистояння.

"Я б хотів, щоб Вайлдер погодився на інший поєдинок – можливо, проти Чісори. Вважаю, що це був би чудовий бій. А потім він, імовірно, рухатиметься далі. Але, на мій погляд, з огляду на те, що ми бачили останнім часом, його бій з Усиком не буде конкурентним", – сказав Хірн.

Чісора звинуватив Усика у крадіжці?

Ще раніше Чісора в інтерв'ю talkSPORT звинуватив Усика у крадіжці. Дерек повідомляв, що він повинен був побитись із Вайлдером ще у грудні 2025-го. Але Деонтей в останній момент відмовився від такого двобою.

На його думку, "Бронзовий бомбардувальник" відмовився від бою із ним саме через бажання Усика провести очний поєдинок.

"Вже все було погоджено, але тут великі боси Вайлдера зателефонували йому та все скасували. Тепер він має плани на інший бій. Таке трапляється", – сказав Дерек.

Цікаво, що Чісора та Валйдер провели імпровізовану дуель поглядів під час вечора боксу у Дубаї.

Що відомо про можливий бій Усик – Вайлдер?