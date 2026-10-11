Бій Усик – Вайлдер не відбудеться: відомий журналіст назвав причину

Переговори щодо бою між колишнім абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком та американцем Деонтеєм Вайлдером зайшли в глухий кут. Причиною зупинки процесу стали серйозні фінансові розбіжності сторін.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Ден Рафаель у соцмережі X. За його інформацією, українець запросив за цей поєдинок гонорар, який суттєво перевищує пропозицію організаторів.

Чому бій Усик – Вайлдер не відбудеться

Потенційний поєдинок планували провести у березні 2027 року в США під егідою Zuffa Boxing – промоутерського проєкту президента UFC Дейни Вайта. Серед організаторів також розглядався Туркі Аль аш-Шейх, голова Генерального управління з розваг Саудівської Аравії.

За словами менеджера Вайлдера, Усик запросив за бій більше грошей, ніж Zuffa та Туркі були готові заплатити,

– написав Рафаель.

Зустріч із Вайлдером могла стати одним із варіантів прощального бою Усика на професійному рингу. Однак через розбіжності щодо гонорару домовитися про проведення поєдинку сторонам не вдалося.

Тим часом Вайлдер може зустрітися з австралійцем Джеєм Опетаєю, чинним чемпіоном Zuffa та The Ring у першій важкій вазі. За наявною інформацією, їхній бій планують провести 11 грудня в Кардіффі. Для Опетаї це може стати дебютом у надважкій ваговій категорії.

Усик, зі свого боку, може зосередитися на іншому супернику. За чутками, команда українця зацікавлена в поєдинку з непереможеним американцем Девідом Бенавідесом, чемпіоном світу за версіями WBA та WBO.