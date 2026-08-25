"Він номер один": колишній суперник Кличка прокоментував бій Усик – Вайлдер

Олександр Усик не приховує, що проведе ще один бій перед завершенням боксерської кар'єри, який встиг назвати так званим "останнім танцем". Найчастіше у пресі наступним суперником 39-річного українця називають ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера.

Хоча найкращі часи американця у боксі далеко позаду, Усик прагне перемогти Вайлдера, щоб затвердити за собою статус людини, яка побила найвідоміших ексчемпіонів дивізіону останнього десятиліття. Думкою про ймовірний бій Усик – Вайлдер ексклюзивно для 24 Каналу поділився відомий польський боксер Маріуш Вах.

Вах зробив заяву про бій Усик – Вайлдер

46-річний боєць, який у липні бився проти Тайсона Ф'юрі, 22 серпня відвідав Львів, де відбувся боксерський вечір, організований промоутерською компанією Usyk 17 Promotions.

Вах не зміг дати точний прогноз на потенційний поєдинок, але наголосив, що Усик ще довго залишатиметься найкращим боксером дивізіону.

Мені важко сказати. Гадаю, Усик – номер один у світі в боксі,

– заявив Маріуш.

Польський гігант, який у 2012 році розділив ринг з Володимиром Кличком, також висловився про майбутній бій між Ф'юрі та Ентоні Джошуа. На думку Ваха, цей поєдинок був актуальний близько 7 – 8 років тому.

Що відомо про наступний бій Усика

Нещодавно Усик заявив, що має два варіанти на наступний бій та згадав про Вайлдера. Також українець повідомив, що обере вигідніший варіант для поєдинку.

Сергій Лапін, радник Усика, під час боксерського шоу у Львові, у коментарі 24 Каналу розповів, що іншим варіантом для Олександра може стати реванш проти Ріко Верховена.

Нагадаємо, Усик у травні здолав Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.