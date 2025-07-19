Усика відсторонили від боксу після перемоги у реванші над Дюбуа: що сталось

Олександр Усик 19 липня провів реванш проти Даніеля Дюбуа. На лондонському "Вемблі" український боксер не лише вдруге переміг "Динаміта", а й втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Олександр Усик знову став "абсолютом" у хевівейті, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у 5-му раунді реваншу на "Вемблі". Хоча глядачі, які стежили за цим боєм, не сподівались, що поєдинок так швидко закінчиться. Після бою переможця протистояння відсторонили від боксу, пише 24 Канал із посиланням на Sport Bible.

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Чому Усика відсторонили від боксу?

Це традиційна практика, яка застосовується після боїв. Це запобіжний захід у зв'язку із ушкодженнями, які зазнав Усик у реванші проти Дюбуа.

Даніель не встиг сильно сколихнути українського "Кота". Тому, ймовірно, що усунення Олександра від боксу не триватиме довше тижня.

Олександр Усик присвятив свою перемогу людям по цілому світі, подякував військовим та запевнив, що наступні 2-3 місяці присвятить відпочинку із родиною, яку не бачив близько 90 днів.

Також після реваншу українець не зміг чітко відповісти, хто буде його суперником у прощальному бою. Наступний двобій Усика стане для нього останнім у професійній кар'єрі. Наразі за спиною українця 24 переможні зустрічі. Не виключено, що це буде трилогія із Тайсоном Ф'юрі, бій проти обов'язкового претендента Джозефа Паркера або ж навіть битва із Дереком Чісорою, у якого у кар'єрі теж залишився один бій.