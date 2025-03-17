Вперше за довгий час вийшов із тіні: Ломаченко відвідав чемпіонат України з боксу

Василь Ломаченко продовжує перебувати у тиші на тлі його невідомості щодо продовження кар'єри. Український боксер зіштовхнувся із проблемами зі здоров'ям.

16 березня 2025-го року Василь Ломаченко вперше за довгий час з'явився на публіці. Чемпіон світу відвідав чемпіонат України з боксу, який відбувся в Одесі.

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Ломаченко приїхав на змагання в Одесі

Спільне фото з Ломаченком у себе в інстаграмі виклав 36-річний колишній боксер Євген Хитров, повідомляє 24 Канал.

Завжди приємно зустрічати друзів і партнерів по збірній, бокс – наше життя,

– підписав фото Хитров.



Ломаченко відвідав чемпіонат України з боксу / Фото з інстаграму Хитрова

Нагадаємо, що востаннє Ломаченко бився у травні 2024-го року, коли переміг колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі з Австралії Джорджа Камбососа. Після того Василь мав провести бій проти Шакура Стівенсона, але відмовився від цієї ідеї. Згодом стало відомо, що в українського боксера проблеми зі здоров'ям, які можуть завадити Ломаченку продовжити кар'єру.

Наразі статистика Ломаченка у професіоналах складає 18 перемог (12 – нокаутом) і 2 поразки у 21-му проведеному поєдинку.

Інший український боксер Олександр Гвоздик повідомляв, що зараз команда Ломаченка чекає результатів МРТ з Іспанії.