IBF забрала чемпіонський пояс у Ломаченка

Василь Ломаченко 5 червня 2025 року офіційно оголосив про закінчення кар'єри. На момент цього рішення український боксер володів поясами IBF та IBO у легкій вазі.

Міжнародна боксерська федерація забрала у Василя Ломаченка пояс чемпіона світу за версією IBF. Тепер ним володіє Реймонд Мураталла, який раніше був тимчасовим чемпіоном світу по цій лінії, пише 24 Канал із посиланням на IBF.

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Хто отримав пояс Ломаченка

У боксерській федерації відзначили успішну кар'єру Василя Ломаченка та запевнили, що вони гордяться, що український боксер є назавжди у їх списку колишніх чемпіонів світу.

IBF з гордістю та честю вважає пана Ломаченка частиною свого списку колишніх чемпіонів. Його досягнення в рингу, як у професійному, так і в аматорському боксі, є по-справжньому винятковими. Він побудував спадщину, позначену рішучістю, майстерністю та спортивною етикою, яка й надалі надихатиме покоління майбутніх боксерів,

– йдеться у заяві IBF.

Відзначимо, що вже 14 червня 2025 року новоспечений чемпіон світу 28-річний Мураталла отримає обов'язкового претендента, який визначиться у бою Енді Круса та Хіронорі Міширо.

Довідка. Реймонд Мураталла провів у професіоналах 23 переможні бої (17 – нокаутом). Востаннє американський боксер виходив у ринг 10 травня 2025 року, коли здолав Заура Абдуллаєва та став тимчасовим чемпіоном IBF у легкій вазі.

Нагадаємо, що Ломаченко закінчив кар'єру після проблем зі спиною. Через ці проблеми зі здоров'ям бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа став прощальним для Василя. Український боксер достроково переміг австралійця в 11-му раунді.

37-річний Василь Ломаченко закінчив кар'єру на 21 проведеному бою на профі-рингу, у яких він здобув 18 перемог (12 – нокаутом) при 3-х поразках.