Чи це Усик: наступний бій Вайлдера офіційно підтверджено – з ким та коли битиметься американець

Деонтей Вайлдер навесні 2026 року повернеться на профі-ринг. Проте суперником американського боксера буде не Олександр Усик.

Авторитетний журнал The Ring анонсував наступний бій "Бронзового бомбардувальника". Деонтей вирішив, що йому потрібннно розім'ятися перед протистоянням з Олександром Усиком.

Читайте також "Це основа його стилю": чи зможе Ф'юрі знову стати чемпіоном світу

Де та коли битиметься Вайлдер?

За даними джерела, Вайлдер битиметься проти Дерека Чісори. Поєдинок заплановано на 4 квітня 2026 року.

Бій відбудеться у Лондоні на стадіоні "The O2 Arena". Великий вечір боксу транслюватиме офіційний мовник DAZN.

Нещодавно Джонні Нельсон висловився щодо американського боксера. Колишній чемпіон світу оціниф фізичну форму Деонтея.

Що сказав Нельсон про Вайлдера?

Нельсон у коментарі talkSPORT Boxing заявив, що в останньому поєдинку Вайлдер виглядав кволо та нагадав, що американському боксеру вже 40 років.

"Вайлдер виглядав крихким. Зникла вибуховість ударів. Він не прагнув тут же відіграти програні епізоди. Він виглядав уразливим. Якщо все це зникло, то його вже не повернути. Як-не-як, йому вже 40 років", – сказав ексчемпіон світу.

Що відомо про Чісору та Вайлдера?