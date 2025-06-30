Тимчасовий чемпіон назвав боксера, який безсовісно обкрадає та руйнує спорт

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Вірджіл Ортіс висловив свою думку щодо боксера-блогера Джейка Пола. Відомий боєць розкритикував кривдника Майка Тайсона.

Вірджил Ортіс розповів, що Джейк Пол продає свої циркові поєдинки, як справжні боксерські битви. І ніхто у світі боксу цього не помічає, передає 24 Канал із посиланням на акаунт у соцмережі Х Вірджила Ортіса.

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Ортіс розкритикував Пола

Такі хитрощі Джейка Пола, на думку відомого боксера, руйнує сучасний спорт.

Джейк Пол обманює весь світ своїми цирковими боями, продаючи їх як справжні поєдинки, а світ і далі це "ковтає", а потім ще й має нахабство розчаровуватись, бо, виявляється, ці циркові бої, за які вони платять, не є справжніми. Він одноосібно руйнує спорт, а всі інші йому в цьому підігрують. Ви ж і далі будете висвітлювати й дивитися ці цирки, сподіваючись вкотре, що цього разу цирк буде справжнім,

– заявив Ортіс.

Вірджил віддав належне Полу-молодшому, який продовжує майстерно обдурювати усіх так, аби усі повірили йому.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 червня 2025 року Джейк Пол переміг за одноголосним рішенням суддів Хуліо Сезара Чавеса-молодшого: 99-91, 98-92 та 97-93 (після 10-раундового бою). Ця звитяга стала 12-ю у 13-ти поєдинках (7 – нокаутом) на профі-рингу при єдиній поразці. Кривдником Пола є Томмі Ф'юрі, брат Тайсона Ф'юрі.

До слова, у середині листопада минулого року Пол-молодший впевнено здолав легенду боксу Майка Тайсона.