Не тільки don't push the horses: відомі висловлювання Усика

Український боксер Олександр Усик відомий не лише блискучою кар'єрою, а й кумедними випадками, що траплялися з ним і запам'ятовуються людям. Під час своєї професійної діяльності він також став автором мемів, які здобули популярність як в Україні, так і за її межами.

Найчастіше це відбувалося на пресконференціях перед боями.

Дивіться також Терміни щоразу відрізнялись: коли Усик завершить кар'єру

Які фрази Усика найбільше запам'яталися?

I'm feel! I'm very feel!

У 2017 році, перед боєм із Марком Хуком, журналісти запитали Олександра, як він себе почуває (How do you feel?). Не вагаючись, він відповів: "I'm feel! I'm very feel" – буквально "Я відчуваю, я дуже відчуваю". Ця фраза швидко стала популярною у боксерському світі – Усик навіть випустив на її честь пісню, хоча зараз кліп недоступний у мережі.

Протягом тривалого часу ця фраза була своєрідною фішкою Усика: через обмежене знання англійської він всюди її повторював. Лише після того, як він покращив знання мови, почав використовувати її рідше.

You know who is Душніла?

У травні 2024 року Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим за 25 років абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. На пресконференції після бою він розповідав про свою команду під час тренувального табору. Коли мова зайшла про канадця Раса Анбера, Усик вигукнув: "Душніла!". Після цього він сказав фразу, яка стала мемом:

"Блін, ви всі знаєте, як я вас люблю. Рас… Душніла, ти магічний. Ви двоє з Юрієм душніли. You know who is Душніла?"

Фраза одразу стала мемом: з'явилися футболки, пости в соцмережах, а вислів швидко набув популярності в TikTok.

"Зараз вони літають, а о дев'ятій у них, мабуть, буде своя вечірка"

У 2021 році на ютуб з'явилося відео, де Усик разом із Геннадієм Буткевичем, власником житомирського Полісся та співвласником АТБ, полюють на качок.

Під час полювання Усик пожартував: "Зараз вони літають десь там, а о дев'ятій у них відбудеться якийсь захід – вечірка. Вони летять до нас, а ми їх вже чекаємо". Цей жарт швидко набув популярності у ТікТок.

Звідки узявся вислів Усика "Don't push the horses"?

Під час останньої пресконференції перед реваншем між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа українець звернувся до присутніх англійською фразою: "Don't push the horses". На офіційному ТікТок-акаунті Усика навіть з'явилася однойменна пісня, яка швидко здобуває популярність.

Глядачі навіть перепитали, що він мав на увазі, адже для англомовної аудиторії більш зрозумілою була б фраза "Hold your horses".

Який вислів Усика став новим мемом?

Одним із нових вірусних висловів стала фраза Усика "Be careful, братан", яку він кинув під час першого очного погляду з Ріко Верховеном.

Під час пресконференції ведучий звернувся до промоутера з Нідерландів Едді Хірна, застерігаючи його бути обережним у словах поруч із високим і потужним Верховеном.