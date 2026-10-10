Мера Києва та колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Віталія Кличка внесли до Національного реєстру рекордів України. У 55 років він підтягнувся на перекладині 55 разів, продемонструвавши бездоганну техніку виконання вправи.

Про це повідомляє Shelter.ua. За словами представника, який займається фіксацією рекордів, Ярослава Романюка, Кличко другий рік поспіль встановлює власне досягнення, підтягуючись стільки разів, скільки йому років.

Який рекорд встановив Кличко-старший

Минулого року він виконав 54 підтягування, а цьогоріч повторив вправу вже 55 разів.

Досягнення зареєстрували в номінації "Єдиний чинний мер в Україні, який у віці 55 років може підтягнутися 55 разів".

Романюк також зазначив, що з огляду на вагу Кличка, яка, за його припущенням, перевищує 100 кілограмів, результат може претендувати на світовий рівень.

Спортивна кар'єра Кличка

До політичної діяльності Кличко здобув світову популярність як професійний боксер. За свою кар'єру він провів 47 поєдинків, у яких здобув 45 перемог, зокрема 41 нокаутом, і зазнав двох поразок.

Кличко жодного разу не побував у нокауті чи нокдауні. Поразки від Кріса Берда у 2000 році та Леннокса Льюїса у 2003-му були пов'язані з травмами, через які він не зміг продовжити бої.

У грудні 2013 року Кличко офіційно завершив професійну боксерську кар'єру. Згодом він отримав статус "Вічного" чемпіона світу за версією WBC, а у 2018 році його включили до Міжнародної зали боксерської слави.