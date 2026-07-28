Відомого бійця з Києва відсторонили від боксу після моторошної кінцівки бою

Владислав Сіренко яскраво дебютував на шоу промоушену Zuffa Boxing. На легендарній арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку киянин 27 липня нокаутував досвідченого шведа Отто Валліна.

Після переможного бою 31-річний Сіренко отримав тимчасове відсторонення від боксу, повідомляє 24 Канал.

Чому Сіренка відсторонили від боксу

Як йдеться на сайті BoxRec, Владислава відсторонила Атлетична комісія штату Невади. Це стандартна процедура в професійному боксі, щоб запобігти можливим ризикам для його здоров'я після поєдинку.

Однак на сайті не вказаний термін, протягом якого Сіренко не зможе займатися боксом. Окрім того, Отто Валлін також отримав заборону повертатися на ринг на невизначений термін.



Владислава Сіренка відсторонили від боксу / Скриншот із сайту BoxRec

Якщо Сіренко, швидше за все, скоро зможе повернутися на ринг, то відсторонення Валліна, ймовірно, триватиме довше. Річ у тім, що 35-річний швед у бою проти українця побував у важкому нокауті.

Наприкінці 10-го раунду Владислав завдав кілька хуків, внаслідок чого Валлін впав обличчям на настил рингу та деякий час залишався нерухомим. Після бою шведа доставили до лікарні.

Нагадаємо, Сіренко здобув 23-тю перемогу на профі-рингу та 21-шу – достроково. Щодо Валінна, то для нього ця поразка стала однією з найважчих у кар'єрі. Раніше швед ледь не переміг Тайсона Ф'юрі, а також програв Ентоні Джошуа й Дереку Чісорі.