Звинуватив у брехні: Ф'юрі зухвало відреагував на можливе повернення Кличка заради рекорду

Все більше чуток з'являється навколо ймовірного камбеку Володимира Кличка у бокс. Колишній український боксер хоче провести ще один титульний двобій заради рекорду Джорджа Формана.

Джордж Форман у віці 45 років став найстарішим чемпіоном світу. Володимир Кличко вже довго виношує у собі ідею побиття цього рекорду.

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Повернення у ринг заради грошей, а не рекорду

Для цього Кличку-молодшому, який повішав рукавички на цвях у 2017-му, потрібно провести титульний бій та перемогти. Була навіть інформація, що "Доктор Сталевий молот" може провести двобій з Даніелем Дюбуа. Тепер у ЗМІ з'явились чутки про можливий реванш із Тайсоном Ф'юрі.

"Циганський король" вже відреагував на прагнення Володимира Кличка повернутись у ринг та побити рекорд Формана. Британець запевнив, що українця не цікавить рекорд. На його думку, 48-річний Кличко-молодший хоче повернутись у ринг лише заради грошей, інформує 24 Канал із посиланням на Daily Express.

Цікаво, що нещодавно сам британець запевняв, що на першому місці у його кар'єрі стоять не боксерські здобутки, а виключно гроші.

Не треба говорити, що Кличко хоче повернутися у бокс, щоб побити рекорд Джорджа Формана. Його цікавлять тільки гроші. Якби він хотів стати найстарішим чемпіоном, він би побився з Чарром за тимчасовий титул WBA, але цей бій би не приніс йому гроші. Йому 48 років і він напевно уже витратив усі зароблені кошти. Але я не буду говорити що та як робити Кличку. Це не моя справа,

– заявив Ф'юрі.

Нагадаємо! Володимир Кличко та Тайсон Ф'юрі зустрічались на рингу у листопаді 2015 року. Тоді переможця бою визначали лише судді. За їх записками одноголосну перемогу здобув британець та став новим єдиним чемпіоном у важкій вазі.

Відзначимо, що вже 21 грудня 2024 року Тайсон Ф'юрі спробує взяти реванш в Олександра Усика за поразку 7-місячної давнини. У першому бою українець виграв за роздільним рішенням суддів.