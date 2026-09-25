3 знаменитості, з яким мав роман Кличко

Український боксер Володимир Кличко привертав увагу публіки не лише своїми спортивними здобутками, а й особистим життям. У різні періоди йому приписували стосунки з відомими жінками зі світу моди та кіно.

Серед знаменитостей, яких пов'язували з боксером, чеська супермодель Кароліна Куркова, голлівудська акторка Люсі Ліу та Гейден Панеттьєрі. Про його гучні романи, розповість 24 Канал.

Кароліна Куркова

У 2008 році Кличко мав роман із чеською топмоделлю Курковою – колишнім "ангелом" Victoria's Secret.

За даними ЗМІ, вони познайомилися у США на хокейному матчі. Пара привертала увагу публіки та разом брала участь у фотосесіях для глянцевих видань. Втім, їхні стосунки виявилися нетривалими, роман завершився менш ніж за рік.

Кличко та Куркова / Фото німецький журнал

Люсі Ліу

Ще однією голлівудською знаменитістю, з якою Кличку приписували романтичні стосунки, стала акторка Ліу, відома за фільмами "Ангели Чарлі" та "Убити Білла".

Після того як пару кілька разів помічали разом, західні медіа почали активно обговорювати їхній можливий роман. Згодом Ліу підтверджувала, що між нею та боксером справді були романтичні стосунки.

Їхній роман був коротким, а після розставання, за словами акторки, вони залишилися друзями.

Ліу та Кличко / Фото іноземні папараці

Гейден Панеттьєрі

Найвідомішими та найдовшими стосунками Кличка стали його відносини з американською акторкою Панеттьєрі – зіркою серіалів "Герої" та "Нешвілл".

Пара познайомилася наприкінці 2009 року. Їхній роман привертав значну увагу ЗМІ, зокрема через різницю у віці та зрості.

Стосунки Кличка та Панеттьєрі тривали з перервами протягом кількох років. У 2013 році вони оголосили про заручини, а в грудні 2014-го у пари народилася донька Кая-Євдокія.

Попри заручини та народження дитини, до весілля справа так і не дійшла. У 2018 році Кличко та Панеттьєрі остаточно розійшлися. Після цього донька переважно жила з батьком.

У серпні 2026 року життя 36-річної Панеттьєрі раптово обірвалося.

Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко / Фото Getty Images

Спортивна кар'єра Кличка

Кличко є одним із найуспішніших українських боксерів. Головним досягненням його аматорської кар'єри стало золото Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.

На професійному рингу Кличко провів 69 боїв, здобув 64 перемоги, 54 з яких нокаутом, і зазнав п'яти поразок.

У 2015 році українець втратив чемпіонські титули після поразки від Тайсона Ф'юрі. Останній бій у кар'єрі Кличко провів у квітні 2017 року на лондонському стадіоні "Вемблі", де поступився Ентоні Джошуа технічним нокаутом.

У серпні 2017 року Володимир Кличко оголосив про завершення професійної кар'єри.