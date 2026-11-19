Український боксер Володимир Кличко за роки професійної кар'єри досяг чималих висот і встановив низку унікальних рекордів. Завдяки своїм здобуткам він увійшов до числа найвидатніших боксерів світу.

Втім, є одне досягнення спортсмена, про яке знають далеко не всі. Що це за рекорд і чим він особливий, розповість 24 Канал.

Як Кличко здобув олімпійське золото після дискваліфікації брата

4 серпня 1996 року на літніх Олімпійських іграх в Атланті 20-річний Кличко став олімпійським чемпіоном у надважкій ваговій категорії. У фінальному поєдинку українець переміг представника Тонги Паеа Вольфграмма та приніс незалежній Україні перше в історії олімпійське золото з боксу.

Спочатку представляти Україну в найважчій ваговій категорії мав старший брат Володимира – Віталій Кличко. На той момент він уже мав значні досягнення в кікбоксингу та боксі, зокрема срібну медаль чемпіонату світу 1995 року.

Однак незадовго до початку Олімпіади в допінг-пробі Віталія виявили заборонений препарат. Через порушення антидопінгових правил спортсмена дискваліфікували та виключили зі складу олімпійської збірної України. Сам Віталій визнав факт вживання цього засобу, пояснивши це лікуванням давньої травми ноги.

У результаті місце старшого брата в олімпійській команді посів 20-річний Володимир. Він скористався можливістю та пройшов увесь турнір до фіналу, де здолав Вольфграмма, виборовши золоту медаль.

Крім історичного для України результату, перемога Кличка мала ще одне особливе значення: він став першим європейським боксером, якому вдалося здобути олімпійське золото в надважкій ваговій категорії.

Олімпійський тріумф став початком професійної кар'єри Володимира Кличка. Уже восени 1996 року він дебютував на професійному рингу та підписав контракт із німецькою промоутерською компанією Universum Box-Promotion. Згодом українець став одним із найуспішніших боксерів світу, здобувши титули чемпіона світу в надважкій вазі.