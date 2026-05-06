Вордлі – Дюбуа: чи можна подивитися бій в Україні

Бій за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBO між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа пройде 9 травня 2026 року. Місцем проведення поєдинку стане місто Манчестер.

Основний кард стартує о 20:00. Головний бій вечора очікується не раніше опівночі 10 травня за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Чи можна в Україні подивитися бій Вордлі – Дюбуа?

Пряму трансляцію в Україні забезпечує стримінгова платформа DAZN.

Поєдинок транслюватиметься за системою Pay-Per-View (PPV), тобто для перегляду необхідно мати активну підписку на сервіс та окремо придбати доступ до бою. Орієнтовна вартість – 913 гривень.

Що відомо про бій Вордлі проти Дюбуа?

Чинний володар поясу WBO у надважкій вазі Вордлі вийде на свій дебютний захист.

Протистоятиме йому 28-річний Дюбуа – колишній лідер рейтингу IBF, який відомий нокаутом Ентоні Джошуа та двома поєдинками проти Олександра Усика. Саме після відмови українця від титулу WBO цей пояс перейшов до Вордлі.

Хто такий Вордлі та Дюбуа?

Однією з ключових перемог у кар'єрі Вордлі став поєдинок жовтня 2025 року, коли він здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді над колишнім чемпіоном світу Джозефом Паркером. Усик називав Вордлі серед можливих суперників для завершальних боїв у своїй кар'єрі.

Щодо значних поєдинків: у вересні 2024 року Дюбуа сенсаційно нокаутував свого знаменитого співвітчизника Джошуа вже в 5-му раунді на стадіоні "Вемблі". Проти Усика британець зазнав поразки двічі нокаутом – спочатку в серпні 2023 року, а потім у реванші в липні 2025 року.

У березні 2026 року українець оголосив про намір провести ще три бої перед завершенням кар'єри, зокрема можливу трилогію проти Дюбуа.

Станом на травень 2026 року Дюбуа має 22 перемоги (21 із них – нокаутом) та 3 поразки.