Як подивитися пряму трансляцію бою Дюбуа – Вордлі

У суботу, 17 жовтня, на культовій O2 Arena в Лондоні відбудеться довгоочікуваний вечір боксу. Головною подією якого стане грандіозний реванш між чемпіоном світу за версією WBO у надважкій вазі Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі.

В Україні ексклюзивним транслятором поєдинку є міжнародна стримінгова платформа DAZN. Про це пише 24 Канал.

Де дивитися трансляцію в Україні

Оскільки бій транслюється за системою Pay-Per-View (PPV), глядачам із базовою підпискою необхідно окремо придбати доступ до цієї події (вартість становить близько 913 грн). Водночас власники преміального пакета DAZN Ultimate Tier зможуть переглянути поєдинок без додаткової плати.

Платформа DAZN доступна через офіційний додаток або вебсайт на більшості пристроїв, зокрема смартфонах і планшетах на базі iOS та Android, телевізорах зі Smart TV, медіаплеєрах Apple TV і Chromecast, ігрових консолях PlayStation та Xbox, а також персональних комп'ютерах і ноутбуках.

Розклад вечора боксу за київським часом

Передбачається початок трансляції основного карда шоу о 21:00, а головний бій між Дюбуа та Вордлі розпочнеться не раніше 00:30 у ніч проти неділі, 18 жовтня.

Історія протистояння

На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO, який наразі належить Дюбуа. Їхня перша зустріч видалася драматичною: Вордлі приголомшив Дюбуа на старті, двічі відправивши його в нокдаун у 1-му та 3-му раундах. Проте Даніель зумів перехопити ініціативу, серйозно розбив супернику обличчя та вирвав перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді, відібравши пояс WBO.

Статистика боксерів перед реваншем

Дюбуа має у своєму професійному рекорді 26 боїв, у яких здобув 23 перемоги, зокрема 22 нокаутом, і зазнав 3 поразок. Вордлі провів 22 поєдинки, здобув 20 перемог, 19 із них нокаутом, зазнав 1 поразки та 1 бій завершив унічию.