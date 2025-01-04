Помер видатний боксер і олімпійський чемпіон Ян Захара

Світову боксерську спільноту спіткала сумна звістка. Пішов у засвіти видатний боксер і олімпійський чемпіон.

У віці 96 років помер колишній словацький боксер Ян Захара. Причини смерті ексспортсмена не розголошуються, повідомляє 24 канал з посиланням Sportweb.pravda.sk.

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Спортивні досягнення Захара

Ян Захара у 1952 році виграв "золото" Олімпійських ігор у турнір з боксу у ваговій категорії до 57 кілограмів. У Словаччині Захара вважався найстаршим олімпійським чемпіоном країни.

За всю кар'єру колишній боксер провів 410 боїв на аматорському рівні, здобувши 365 перемог. Ян Захара також представляв Чехословаччину на Іграх-1956, але тоді програв у чвертьфіналі турніру.

Про завершення кар'єри Захара оголосив у 1960 році. Після чого став працювати тренером з боксу, а також інших видів спорту.

Ян Захара у 1992 році став співзасновником словацького Олімпійського комітету. У 1997 році отримав срібний Олімпійський ордер від Міжнародного олімпійського комітету.