Відомий боксер розповів, чи виховала Україна наступників Усику та Ломаченку у боксі

Унікальний український колишній боксер Андрій Синєпупов висловив свою думку щодо майбутнього нашого боксу. Перший володар чемпіонського поясу в історії незалежної України заговорив про заміну Олександру Усику та Василю Ломаченку.

Андрій Синєпупов розповів, чи зможе хтось серед українських боксерів замінити у найближчому майбутньому Олександра Усика чи Василя Ломаченка. Колишній чемпіон світу розповів про перспективи боксу України, передає 24 Канал із посиланням на Vringe.com.

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Чи є заміна Ломаченку та Усику

Унікальний ексбоксер із України не бачить наразі жодного боксера, який би міг дорости до рівня Усика або Ломаченка.

Хто може прийти на заміну Усику та Ломаченку? Я зараз не бачу такого рівня боксерів, як Ломаченко та Усик. Є добрі боксери. Давайте так, це моя думка – є добрі боксери, а є зоряні боксери. Усик та Ломаченко – це зоряні боксери, це суперзірки. У нас є хороші боксери, класні, але саме такого рівня, хто міг би замінити їх – на цей час я не можу таких назвати,

– сказав Синєпупов.

Відзначимо, що наразі невідома доля кар'єри Ломаченка, який зіштовхнувся із проблемами зі спиною. Василь востаннє виходив у ринг у травні минулого року, коли здолав австралійця Джорджа Камбососа. Після чого більше не бився в офіційних поєдинках. Зараз український боксер чекає вердикту лікарів.

Щодо Усика, то Олександр 19 липня повернеться у ринг. У цей день на лондонському стадіоні "Вемблі" відбудеться реванш українця проти Даніеля Дюбуа. Перша зустріч залишилась за Усиком (перемога технічним нокаутом у 9-му раунді у Вроцлаві). На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Не виключено, що цей двобій стане передостаннім у кар'єрі Усика. Олександр роздумує над тим, аби попрощатись із боксом на нотці трилогії із Тайсоном Ф'юрі, якщо той відновить кар'єру.