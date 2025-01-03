Ексбоксер із України оцінив, скільки ще може тривати кар'єра непереможного Усика

Колишній український боксер Євген Хитров висловився щодо майбутнього Олександра Усика. Ексбоксер припустив, скільки часу його непереможний земляк може ще виходити у професійний ринг.

36-річний Євген Хитров заявив, що уболівальники боксу ще, ймовірно, два найближчі роки зможуть насолодитись красивими боксом у виконанні Олександра Усика. На його думку, це непереможний українець довів у реванші проти Тайсона Ф'юрі, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

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Хитров про майбутнє Усика

Хоча Хитров припустив, що Усик міг би спокійно вішати рукавички на цвях після реваншу проти Даніеля Дюбуа, якщо їх другий бій таки влаштують. Євген ставить на земляка у цьому можливому реванші.

Я вважаю фаворитом Усика, і якщо він знову здолає Дюбуа, то зможе з почуттям виконаного обов'язку повісити рукавички на цвях. Втім, можливо, в уславленого українця інші плани. Тим паче, що те, як боксував 38-річний Усик в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі дає, підстави стверджувати: він ще принаймні два роки може виступати на найвищому рівні,

– сказав Євген Хитров.

Нагадаємо, що Усик вже перемагав Дюбуа у серпні 2023-го. Олександр оформив звитягу технічним нокаутом у 9-му раунді.

Даніель публічно кинув виклик українцю після реваншу Усика із Тайсоном Ф'юрі. Однак спершу "Динаміту" потрібно перемогти 22 лютого 2025 року свого наступного суперника Джозефа Паркера та захистити чемпіонський пояс IBF.

Якщо Дюбуа успішно захистить титул, то його команда та представники Усика сядуть за стіл перемовин. У такому випадку на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.