Іграшка-талісман і жодного майбутнього боксера: 3 факти про дітей Олександра Усика

Олександр Усик разом із дружиною Катериною виховують 4 дітей – 2 доньок і 2 синів. Утім, на жаль, через війну, родина живе розділено – подружжя з доньками в Україні, а сини з бабусею та дідусем в Іспанії.

Ніхто з дітей Усика наразі не пішов його слід, себто не зайнявся боксом, повідомляє 24 Канал. Хоча й сам Олександр прийшов у цей вид спорт у доволі пізньому віці, займаючись перед тим футболом.

Як іграшка старшої доньки стала талісманом для Усика?

Старша донька в родині Усиків, Єлизавета, народилась 24 лютого 2010 року. Прикрий факт, але виходить, що в день повномасштабного вторгнення росіян в Україну, Ліза саме святкувала своє 12-річчя. Вона є досить спортивною дівчиною, зокрема, проводила навіть спільні тренування зі своїм батьком. У дівчинки є своя сторінка в соцмережі Інстаграм, але веде вона її не надто активно.

У лютому 2025 року родина Усиків гучно відсвяткувала 15-річчя старшої доньки. На вечірці виступали навіть зірки українського шоубізнесу – Надія Дорофєєва й Олена Омаргалієва. Святкування стало одним із найпопулярніших світських заходів по запитах користувачів мережі Інтернет, а відео танцю Усика під пісню Дорофєєва в стилі Венсдей Адамс стало вірусним.

У батька особливий зв'язок зі старшою донькою. Перед боєм із Ентоні Джошуа Єлизавета подарувала боксеру свою улюблену іграшку – віслюка з Вінні-Пуха. Вона стала справжнім талісманом для спортсмена та супроводжувала його всюди – й на пресконференції, й у роздягальні. Й іграшка принесла удачу українцю.

Із цим талісманом Усик переміг Ентоні Джошуа, а потому двічі був сильнішим за Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа.

Зверніть увагу! Усик переміг Джошуа в поєдинку-реваншу в серпні 2022 року. Українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Коли донька дала татові цю іграшку, вона прошепотіла, що віслюк завжди має бути поруч із боксером, бо він принесе йому удачу. Так і сталось. Віслюка можна помітити на багатьох світлинах Усика перед та після його боїв.

Чим займаються сини Усика?

Кирило та Михайло – це сини Олександра та Катерини Усиків. Різниця між ними 2 роки. Вони також захоплюються бійцівським видом спорту, але не боксом, а дзюдо. І навіть в Іспанії вони продовжують ним займатись. У Марбельї є академія, де головним тренером є українець Іван Васильчук. Як і батько, вони вже мають золоті нагороди у своєму виді спорту.

Сини постійно підтримують батька, а батько синів. Зокрема, за нагоди Усик намагається відвідувати змагання Кирила та Михайла. А вони в той час перебувають поруч із рингом на поєдинках їхнього тата. Вони завжди поруч із батьком у моменти великих перемог і тріумфів українського чемпіона на рингу, під час здобуття та захисту поясів.

В одному з інтерв'ю Усик розповідав, що міг втратити старшого ще не народженого сина. У дружини відкрилась кровотеча, й боксер підняв на ноги всіх найкращих лікарів, аби вони врятували його дитину. Удалось, і, як каже сам Усик, тепер у їхній родині є "ось такий прекрасний козак", а після народження Михайла й не один.

Що відомо про найменшу донечку Усика?

Наймолодша донька Усиків, Марія, народилась у січні 2024 року. Олександр саме готувався до свого першого протистояння за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі. Між іншим бій у підсумку перенесли, тож свою новонароджену донечку український боксер зміг побачити раніше свою четверту дитину.

Важливо! Свій поєдинок проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу Олександр Усик виграв. Він став першим абсолютом у надважкій вазі у 21 столітті.

Дружина Олександра Усика, Катерина, часто публікує фотографії та відео того, як боксер проводить час із найменшою донькою. Він годує її з пляшечки, розважає Марію. А одним із найпопулярніших відео стало те, як Олександр "використовує" доньку замість гантелі, качаючи неї свої потужні м'язи.

Останні новини про Олександра Усика: коротко

