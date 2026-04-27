39-річний Усик одночасно утримує три титули чемпіона світу – WBC, WBA та IBF. На перші два пояси спортсмена визначено офіційних претендентів. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

Хто стане суперником Усика?

Українець у поєдинку проти Верховена проведе добровільний захист титулу WBC. Після цього на спортсмена чекає обов'язковий захист цього ж поясу проти офіційного претендента – Агіта Кабаєла.

На початку лютого 2026 року Всесвітня боксерська рада (WBC) звернулася до Усика з вимогою провести обов'язковий захист. Якщо українець відмовиться, то ризикує втратити титул.

Сценарій, що боксер залишить чемпіонський пояс, видається реальним, адже раніше він у коментарі Source of Boxing вже оголосив імена суперників, з якими битиметься наприкінці кар'єри. Окрім Верховена, це переможець протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, а також ще один реванш з Тайсоном Ф'юрі.

У переліку суперників чемпіона з України не знайшлося місце непереможному Кабаєлу, через що його команда погрожує судом, якщо WBC не призначать бій з Усиком.

Чи були прецеденти?

У листопаді 2025 року Усику довелося залишити пояс чемпіона по лінії WBO, адже українець відмовився проводити обов'язковий бій з Фабіо Вордлі.

Відтак, титул перейшов до британця, який 9 травня вперше проведе захист поясу у бою проти Дюбуа.

Окрім того, у 2024 році українець вже робив вакантним титул по лінії IBF. Усик зробив це, щоб замість поєдинку з Дюбуа провести реванш з Ф'юрі.

Хто став новим претендентом на бій з Усиком?

У ніч на 26 лютого Усик отримав нового претендента на свій титул WBA – Джаррелла Міллера, повідомляє Sky Sports. Американець у Лас-Вегасі здобув перемогу над Леньєром Перо з Куби.

Хоча Міллер має право на бій з Усиком, після перемоги він кинув виклик ексчемпіону за версією WBC Деонтею Вайлдеру.

Видання DANZ у статті ставить питання, чи дійсно Міллер отримає право битися за пояс WBA, адже це залежить він низки факторів.

Що станеться з його титулом WBA – поки що невідомо, але, судячи з усього, українець не виявляє інтересу до Міллера чи Перо,

– йдеться у статті.

Якщо Усика зрештою позбавлять титулу, WBA може призначити чемпіоном росіянина Мурата Гассієва.

Зрештою, DAZN пише, що через заплутаність боксерської політики Міллеру, можливо, доведеться ще почекати, попри його перемогу.