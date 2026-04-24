Фахівець заявив, що єдиний спосіб Верховена перемогти Усика – це бути відірваним від реальності. Про це він сказав у коментарі The Ring.

Усик – Верховен: який прогноз на бій від Гірна?

"Треба бути трохи відірваним від реальності, щоб думати, що ти можеш прийти в іншу дисципліну і перемогти там найкращого P4P-бійця. Але єдиний спосіб перемогти в такій ситуації – це якраз бути трохи відірваним від реальності", – заявив промоутер.

За словами Гірна, Верховен – це сильний і великий боєць, який вміє бити та має хорошу базу.

Ріко на 100% вірить, що може не просто вийти туди, а й побити Усика та нокаутувати його, так? А він уміє бити, він великий, сильний хлопець, у нього хороша база,

– додав керівник компанії Matchroom Boxing.

У контексті бою Усика та Верховена промоутер також пригадав зустріч у 2023 році ексчемпіона UFC Френсіса Нганну та колишнього володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Гірн зізнався, що думав, що в Нганну взагалі немає жодного шансу.

"А в підсумку я вважав, що він (Нганну – 24 Канал) той бій виграв. Тобто він же відправив Ф'юрі в нокдаун", – сказав промоутер.

Тому Гірн вважає, що Верховен може досягти певного успіху, якщо діятиме нестандартно.

"Але я не думаю, що він здатен перемогти. Проте сам він у це вірить. Це людина, яка є одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів", – резюмував промоутер.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024

