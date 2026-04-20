Цього разу свою думку висловив колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью. У коментарі для ютуб-каналу Seconds Out він поділився оцінкою чинного абсолютного лідера надважкої ваги, який володіє титулами WBC, WBA та IBF.

Що про Усика сказав Белью?

Белью наголосив, що українець уже досяг у спорті всього можливого і не має нічого доводити.

Усик побив усіх, хто виходив проти нього, і більше йому вже нічого доводити. Він має повне право сам вирішувати, що робити далі – зокрема й перед боєм проти Верховена. Він заслужив право диктувати умови. Він тут головний,

– сказав ексчемпіон світу.

Також колишній чемпіон висловився щодо можливого майбутнього поєдинку Усика та молодого британського боксера Мозеса Ітауми.

Чи може Ітаума зараз перемогти Усика? Це не під силу нікому,

– підкреслив Белью.

