Цього разу свою думку висловив колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью. У коментарі для ютуб-каналу Seconds Out він поділився оцінкою чинного абсолютного лідера надважкої ваги, який володіє титулами WBC, WBA та IBF.
Дивіться також Від сім'ї до подорожей: що показує дружина Усика в Instagram
Що про Усика сказав Белью?
Белью наголосив, що українець уже досяг у спорті всього можливого і не має нічого доводити.
Усик побив усіх, хто виходив проти нього, і більше йому вже нічого доводити. Він має повне право сам вирішувати, що робити далі – зокрема й перед боєм проти Верховена. Він заслужив право диктувати умови. Він тут головний,
– сказав ексчемпіон світу.
Також колишній чемпіон висловився щодо можливого майбутнього поєдинку Усика та молодого британського боксера Мозеса Ітауми.
Чи може Ітаума зараз перемогти Усика? Це не під силу нікому,
– підкреслив Белью.
Як оцінюють шанси Усика у бою з Верховеном?
- Український тренер Дмитро Сосновський у коментарі 24 Каналу зазначив, що у поєдинку за правилами боксу Ріко Верховен матиме мінімальні шанси через суттєву різницю у спеціалізації спортсменів.
Вирішальним фактором у такому бою стане саме рівень боксерської підготовки, де перевага буде на боці більш досвідченого боксера. На думку Сосновського, Верховен навряд чи зможе нав'язати власний стиль ведення поєдинку.
Також тренер підкреслив, що у професійному боксі нідерландець має дуже обмежений досвід – лише один бій, до того ж проти суперника невисокого рівня. Одна з головних переваг Верховена у кікбоксингу, удари ногами, у боксі заборонена, що ще більше зменшує його шанси.