У наступному бою суперником Усика може стати знову Верховен або ж німецький боксер Агіт Кабаєл. Про це повідомляє 24 Канал.

Верховен чи Кабаєл: хто буде наступним суперником Усика?

Деталі розповів голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, який організував зустріч Усик – Верховен. Після поєдинку у Гізі він сказав, що хоче організувати бій Усика з Кабаєлом, а потім реванш з Верховеном.

Інвестор із Саудівської заявив, що Ріко заслужив на реванш. Водночас він зазначив, що Кабаєл має стати наступним суперником 39-річного українця, адже є офіційний претендентом на пояс WBC.

Це рішення Усика. Зараз не найкращий час. Він (Кабаєл – 24 Канал) стоїть у черзі, але Ріко заслуговує на реванш після поєдинку з Кабаєлем. Ми хочемо побачити бій з Кабаєлем, а потім реванш з Ріко в Нідерландах,

– сказав Аль аш-Шейх.

У відповідь на це Усик сказав, що готовий побитися з обома бійцями. Також чемпіон світу зазначив, що обговорить свої плани разом з командою.

