У наступному бою суперником Усика може стати знову Верховен або ж німецький боксер Агіт Кабаєл. Про це повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Історичний момент у Гізі: як Усик та Верховен виходили на ринг біля єгипетських пірамід
Верховен чи Кабаєл: хто буде наступним суперником Усика?
Деталі розповів голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, який організував зустріч Усик – Верховен. Після поєдинку у Гізі він сказав, що хоче організувати бій Усика з Кабаєлом, а потім реванш з Верховеном.
Інвестор із Саудівської заявив, що Ріко заслужив на реванш. Водночас він зазначив, що Кабаєл має стати наступним суперником 39-річного українця, адже є офіційний претендентом на пояс WBC.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Це рішення Усика. Зараз не найкращий час. Він (Кабаєл – 24 Канал) стоїть у черзі, але Ріко заслуговує на реванш після поєдинку з Кабаєлем. Ми хочемо побачити бій з Кабаєлем, а потім реванш з Ріко в Нідерландах,
– сказав Аль аш-Шейх.
У відповідь на це Усик сказав, що готовий побитися з обома бійцями. Також чемпіон світу зазначив, що обговорить свої плани разом з командою.
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Як Усик переміг Верховена
- Усик і Верховен провели напружений бій, в якому українець здобув перемогу технічним нокаутом за одну секунду до гонга. Після поєдинку рішення рефері зупинити бій критикують низка експертів, які стверджують, що у Верховена вкрали перемогу.
- Станом на 10-й раунд на записках двох суддів у поєдинку була нічия, а інший – віддавав перемогу нідерландцю. Проте 11 раунд став переломним, адже Усик відправив суперника у нокдаун, після чого кинувся добивати.
- Завдяки перемозі Усик захистив титул чемпіона світу за версією WBC, а також WBA та IBF.