Цей бій став одним із найочікуваніших спортивних протистоянь року. Про перебіг поєдинку та його результат розповість 24 Канал.

Хто переміг Усик чи Верховен?

У напруженому поєдинку в суперважкій вазі Усик здобув переконливу перемогу над Верховеном, завершивши бій технічним нокаутом у 11-му раунді.

Ключовий момент стався наприкінці поєдинку, коли Усик відправив суперника в нокдаун. Після відновлення бою українець продовжив активний наступ, не залишивши супернику шансів на повернення в поєдинок. Рефері був змушений зупинити бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Ця перемога дозволила Усику успішно захистити свої чемпіонські титули у надважкій вазі. Він зберіг пояси WBC, WBA та IBF, підтвердивши статус одного з найсильніших боксерів сучасності та залишившись непереможним у дивізіоні.

Хто може бути наступним суперником Усика?

Бій між Усиком та німецьким боксером Агітом Кабаєлом поки що офіційно не затверджений, однак він розглядається як обов'язковий наступний поєдинок у лінії WBC. Кабаєл є тимчасовим чемпіоном WBC. Президент організації Маурісіо Сулейман заявив, що після проведення добровільного захисту титулу Усик зобов'язаний вийти в ринг проти Кабаєла.