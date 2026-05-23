Нідерландські гравці Вірджіл ван Дейк, Джорджиньйо Вейналдум, Коді Ґакпо та Дензел Думфріс звернулися до Верховена. Про це повідомляє 24 Канал.
Хто підтримав Верховена перед боєм з Усиком?
Футболіст Ліверпуля Вірджіл ван Дейк побажав успіху своєму земляку та закликав його рознести все.
Ріко, успіхів тобі. Роби свою роботу, насолоджуйся. Що це буде за бій з Усиком. І ще раз, нехай щастить. Рознеси це,
– зазначив захисник.
Джорджиньйо Вейналдум зізнався, що зазвичай уболіває за українського спортсмена, але на цей бій обіцяв змінити свій вибір.
"Ріко, чемпіоне. Хочу побажати тобі успіхів у твоєму бою проти Усика і, звичайно, сподіваюся, що ти виграєш його. Зазвичай, я вболіваю за Усика, але у цьому поєдинку я точно зміню свій вибір. Насолоджуйся, зроби максимум від себе і виграй", – сказав півзахисник.
Футболісти підтримали Верховена перед боєм з Усиком: дивіться відео
Дензел Думфріс, який виступає за міланський Інтер, відзначив те, що Ріко представляє Нідерланди не тільки в кікбоксингу, але й боксі.
Вітання Ріко, бажаю тобі успіхів у твоєму бою. Фантастично бачити те, як ти представляєш Нідерланди та своє ім'я не тільки в кікбоксингу, а й у боксі. Бажаю тобі успіхів та вірю в твою перемогу,
– заявив оборонець.
Урешті-решт, Коді Ґакпо з Ліверпуля очікує на хороший поєдинок і не сумнівається у перемозі свого земляка.
"Ріко, бажаю тобі успіхів у бою проти Усика. Буде хороший поєдинок, але, як завжди, ти переможеш. Ми віримо в тебе. Нідерланди підтримують тебе", – сказав нападник.
Головне про бій Усик – Верховен
Усик і Верховен проведуть чемпіонський бій за правилами боксу (12 раундів). Поєдинок спортсменів відбудеться у єгипетській Гізі на тлі величних пірамід.
В Україні зустріч можна переглянути на платформі "Київстар ТБ" або ж DAZN, але в обох випадках доступ до трансляції платний. Україні в Чехії та Польщі зможуть переглянути зустрічі на сервісі MEGOGO.
Очікується, що протистояння Усика та Верховена розпочнеться опівночі.