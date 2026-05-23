Нидерландские игроки Вирджил ван Дейк, Джорджиньо Вейналдум, Коди Гакпо и Дензел Думфрис обратились к Верховену. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Возвращение Тутанхамона реальнее": известный тренер удивил прогнозом на бой Усика

Кто поддержал Верховена перед боем с Усиком?

Футболист Ливерпуля Вирджил ван Дейк пожелал успеха своему земляку и призвал его разнести все.

Рико, успехов тебе. Делай свою работу, наслаждайся. Что это будет за бой с Усиком. И еще раз, пусть удачи. Разнеси это,

– отметил защитник.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Джорджиньо Вейналдум признался, что обычно болеет за украинского спортсмена, но на этот бой обещал изменить свой выбор.

"Рико, чемпион. Хочу пожелать тебе успехов в твоем бою против Усика и, конечно, надеюсь, что ты выиграешь его. Обычно, я болею за Усика, но в этом поединке я точно изменю свой выбор. Наслаждайся, сделай максимум от себя и выиграй", – сказал полузащитник.

Футболисты поддержали Верховена перед боем с Усиком: смотрите видео

Дензел Думфрис, выступающий за миланский Интер, отметил то, что Рико представляет Нидерланды не только в кикбоксинге, но и боксе.

Поздравления Рико, желаю тебе успехов в твоем бою. Фантастически видеть то, как ты представляешь Нидерланды и свое имя не только в кикбоксинге, но и в боксе. Желаю тебе успехов и верю в твою победу,

– заявил защитник.

В конце концов, Коди Гакпо из Ливерпуля ожидает хороший поединок и не сомневается в победе своего земляка.

"Рико, желаю тебе успехов в бою против Усика. Будет хороший поединок, но, как всегда, ты победишь. Мы верим в тебя. Нидерланды поддерживают тебя", – сказал нападающий.

Главное о бое Усик – Верховен