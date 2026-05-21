Традиционно главный бой большого вечера бокса начнется около полуночи по украинскому, поскольку перед тем в Гизе будет андеркард, сообщает 24 Канал. Посмотреть бой между Александром Усиком и Рико Верховеном можно будет и из Украины.

Где можно посмотреть бой?

Официальным транслятором поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном в Украине является ОТТ-платформа Киевстар ТВ. Чтобы посмотреть этот бой надо быть владельцем пакета Премиум HD. Его стоимость составляет 200 гривен.

Киевстар ТВ доступен для просмотра со всех гаджетов, существующих. Его можно посмотреть на смарт-телевизоре, загрузив специальное приложение Киевстар ТВ из магазина приложений. Так же Киевстар ТВ поддерживают мобильные устройства IOS и Android. Приложение доступно для загрузки через Play Market и App Store, кроме того бой можно посмотреть и просто через персональный компьютер на сайте Киевстар ТВ.

Однако Киевстар ТВ не единственный способ для просмотра боя в Украине. Также поединок будет доступен у глобального мирового транслятора встречи Усика с Верховеном на DAZN. Эта система предоставляет доступ к просмотру по системе pay per view.

Это означает, что зрители могут оплатить доступ исключительно к этому бою украинца с нидерландцем. Впрочем все равно надо иметь активную подписку на платформу, а еще оплатить отдельно боксерское событие "Слава в Гизе" за 913 гривен.

Какие главные детали боя Усика против Верховена?

Поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном состоится 23 мая в Гизе. Специально для этого события возле египетских пирамид построили временную арену, а событие называется "Слава в Гизе". Соперником украинского чемпиона является профессиональный кикбоксер, который проведет свой всего лишь второй бой на боксерской арене.

Победитель боя в Гизе получит специальный пояс от WBC, который называется "Король Нила". Впрочем кроме того Усик рискует своими чемпионскими поясами WBC и WBA. Правда в случае его поражения они не перейдут в руки Верховену, поскольку он отсутствует в боксерских рейтингах, они станут вакантными, и за них смогут побороться другие претенденты.

Что говорят эксперты перед боем Усика против Верховена?

В комментарии 24 Каналу экстренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский рассказал, что Усик не должен почувствовать никаких проблем на ринге. Многие говорят, что Верховен великий спортсмен. Впрочем он стал великим в кикбоксинге, а украинец побеждал не одного, и не двух великих боксеров.

Усика пытались сломать своими ударами чуть ли не все тяжеловесы, против которых он дрался. Все их попытки были тщетными, в итоге они успеха не имели. Пытались Фьюри, Джошуа, Дюбуа. Пытались все, но ни у одного не получилось,

– отметил Сосновский.

В целом в боксерском мире едва ли не все отдают предпочтение Александру Усику и победу Рико Верховена называют чудом. Хотя некоторые пытаются найти качества, благодаря которым Верховен победит. Например, американский боксер Джаррелл Миллер решил пойти против системы и поставить на победу Рико.

"Верховен очень умелый спортсмен. Он совсем не простой. Я начал следить за кикбоксингом благодаря Верховену. Голландец феноменальный боец и он совсем не потеряется на боксерском ринге. Я лично верю в его победу", – отметил американец.

Он добавил, что учитывая статистику, конечно, огромное преимущество на стороне Усика. Впрочем ни один аргумент не убедит Миллера поставить против Верховена. Пусть это глупо и нелогично, но американский боксер хочет увидеть чудо.

