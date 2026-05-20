Вокруг этого боя было очень много противоречивых мнений, критики и одновременно поддержки Усика по выбору своего оппонента, сообщает 24 Канал. Мировые боксерские организации долго не могли решить, санкционировать ли поединок для украинца, как защиту титулов, но в материале собраны самые интересные факты о предстоящем поединке, которые делают его действительно уникальным и историческим в боксе.

Какова историческая локация поединка?

Поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном называется Glory in Giza. И это не случайно, поскольку специально для этого боя ринг построили в египетской Гизе на фоне величественных пирамид. Фактически это будет противостояние "чудес света" на фоне единственного уцелевшего из семи чудес света. В частности, пирамиде Хеопса более 4600 лет.

Временный ринг и временные трибуны возводят в Гизе круглосуточно, чтобы успеть до 23 мая. Boxing King Media сообщает, что организаторы обещали лучшую в мире боксерскую декорацию, мол, лучше этой никто в истории еще никогда не видел.

За какой пояс будут драться Усик и Верховен?

Вопрос того, можно ли засчитать бой против неопытного в боксе кикбоксера Верховена Усику, как добровольную защиту титулов вызвал немало дискуссий. Многие боксеры возмущались тому, что спортсмен, который вообще отсутствует в боксерских рейтингах, получил право побороться за пояса Усика, тогда как другие боксеры годами ждут своего шанса.

Например, британский боксер Дэвид Аллен в интервью для ютуб-канала David White Rhino Allen отмечал, что WBC не имела права санкционировать бой Усика против Верховена как титульный. У украинца есть другие обязательные претенденты.

Мне не нравится, что Верховен пришел в боксе с другого вида спорта, провел один поединок в супертяжелом весе и сразу будет драться за звание чемпиона мира. Каждый должен заработать свой шанс на боксерском ринге,

– заявил Аллен.

Впрочем WBC нашла решение. Для боя Усика против Верховена организация разработала специальный пояс, который называется "Король Нила". Кроме того, украинец действительно будет защищать 3 свои пояса в поединке с нидерландцем, впрочем в случае поражения соперник Усика не получит их, они станут вакантными. Зато специальным поясом "Король Нила" победитель противостояния будет награжден безусловно сразу.

Почему Усик вообще выбрал соперника из другого вида спорта?

Еще одним бесспорно интересным фактом о бое Усика против Верховена является то, что голландец вообще представляет другой вид спорта – кикбоксинг. Впрочем, в этом и особый интерес. Некоторые боксеры замечали, что Усик уже победил всех сильнейших в супертяжелом весе, поэтому, может делать что угодно.

Рико Верховен – это новый вызов и новый интерес для украинца. Боец с необычным стилем, к которому трудно подготовиться. Безусловно могло бы быть еще интереснее, если бы поединок состоялся по смешанным правилам кикбоксинга и бокса, как в начале 2026 года заявлял спортивный менеджер из Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейх.

Нидерландец на пресс-конференции в Нидерландах заявлял, что станет непростой головоломкой для Усика. И если ему удастся провести свой лучший удар, украинец от него обязательно упадет, ведь разница между спортсменами в весе составляет почти 20 килограммов.

Впрочем и Усик удивил своего оппонента заявлением о своем детстве. Оказывается, что юношей Усик также занимался кикбоксингом, поэтому, хорошо знаком с этим стилем единоборств. Правда, конечно, на такой уровень как Верховен в кикбоксинге Усик никогда не выходил, ведь из-за доминации нидерландца в этом виде спорта более 12 лет, его называли "Кличками кикбоксинга".

Между прочим своим секретом подготовки к кикбоксера Усик назвал тяжелые тренировки и двойную порцию пасты. Он считает их магическим сочетанием. А еще отметил, что выбрал нескольких необычных для себя спарринг-партнеров перед боем с Верховеном, которые хоть немного напомнят его стиль.

Кто считается фаворитом боя?

Поскольку бой состоится по боксерским правилам, то Александр Усик, который трижды получал звание абсолютного чемпиона мира в этом виде спорта – безусловный фаворит. Впрочем в этом одна из опасностей украинца, ведь от него все ждут феноменального боя и не согласны на меньшее.

А вот Тони Белью – бывший чемпион – считает, что любой результат, кроме победы Усика будет шокирующим. Возможный триумф кикбоксера разрушит любые представления о том, как вообще все устроено в боксе.

"Это будет самый большой шок, который когда-либо видел бокс. Победа Верховена точно была бы величайшей в истории всего спорта. Голландец выходит на ринг против короля и бросает ему вызов. Усик – на пике, потому что он одолел лучших перед боем с Верховеном", – отметил Белью.

Последние новости перед боем Усика против Верховена: коротко

Верховен откровенно объяснил, почему ему нужен был бой с Усиком. По словам нидерландца, на ринге будут драться 2 абсолютные чемпионы мира в своих видах спорта.

IBF позволила Усику защищать свой пояс в бою с Верховеном. Впрочем, в случае поражения украинца, он не перейдет нидерландцу, а станет вакантным.

Хамаз Шираз неожиданно поддержал решение Усика провести бой с Верховеном. По его словам, украинец заслужил делать все, что захочет.