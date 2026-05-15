Такое заявление голландец сделал в интервью для ютуб-канала DAZN. В частности, он рассказал и о том, что мог драться против совсем другого боксера.

Почему Верховен решил согласиться на бой с Усиком?

Верховен отметил, что были слухи о том, что он может встретиться на ринге с Фрэнсисом Нганну или с Энтони Джошуа. Впрочем он выбрал, пожалуй, самого тяжелого оппонента в боксе из всех возможных. Свое решение выйти на "самого главного босса" в боксе, а не постепенно наращивать силу оппонентов Рико объяснил так:

Бои против других соперников тоже могли бы называться большими. Все-таки кроссовер-события вызывают немалый ажиотаж у фанатов спорта. Однако зачем размениваться на других, когда есть Александр Усик, который давно доминирует в спорте,

– отметил Верховен.

Он добавил, что украинец был лучшим в боксе и в крузервейте, и теперь в хевивейте. К тому же всех своих главных соперников Усик победил не один раз, а дважды. И вообще он еще не потерпел ни одного поражения на ринге, что вызывает восхищение.

По словам Верховена, Усик делает на боксерской арене то, что в свое время нидерландец делал на кикбоксерской. Фактически 23 мая в Гизе встретятся два абсолютных чемпиона мира. Рико называет это фантастикой и готовит киносценаристов к тому, что им надо внимательно следить за боем, о котором потом снимут не один фильм.

Как о бое Усика против Верховена отзываются другие?

Зато не всем представителям мира бокса нравятся такие кроссовер-события. Некоторые эксперты откровенно критикуют Усика за решение провести бой против кикбоксера. В частности, украинский тренер Вячеслав Сенченко в интервью sport.ua сказал, что неприемлемым является тот факт, что спортсмен, который отсутствует в боксерских рейтингах, получил право на титульный бой.

"Агит Кабаел, например, до сих пор ждет своего шанса на поединок. Такие бои, например Усик-Верховен должны быть организованы как шоу, но на их кону не должны быть боксерские пояса. Это можно назвать плевком в лицо всего бокса и боксеров, которые ежедневно работают в ожидании шанса на получение титула", – отметил Сенченко.

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну разочаровался из-за боя Усика против Верховена, поскольку голландец мог драться именно с ним. Интересно, что ходить слухи, мол, за потенциальный бой с Нганну Верховен может получить больший гонорар.

Я ничего об этом не знаю. Однако я еще раньше слышал, что Верховен планирует встретиться именно с боксером, или с Джошуа, или с Усиком,

– подчеркнул Нганну.

Интересно также то, что Верховен заявил, что на бой против Усика согласился из-за того, что пообещал это аравийскому чиновнику Турки Аль-Шейху, который отвечает за развлечения.

Последние новости о бое Усика против Верховена: кратко

Организация WBC показала пояс, за который будут драться Усик и Верховен. Он называется "Король Нила".

Тренером Рико Верховена перед боем с Александром Усиком является является Питер Фьюри. Это родной дядя и бывший наставник Тайсона Фьюри.

Александр Усик назвал свой бой с Рико Верховеном столкновением двух разных миров. Людям будет очень интересно посмотреть на поединок боксера с кикбоксером.