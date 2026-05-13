Такое мнение высказал американский тренер Роберт Гарсия. В комментарии ESNEWS он заявил, что именно Бенавидес способен нанести первое поражение в карьере объединенному чемпиону мира в супертяжелом весе.

Кто может победить Усика?

Однако специалист отметил, что для вероятной победы Давида должны сложиться несколько обстоятельств.

Прежде всего, как сказал Гарсия, Бенавидесу нужно провести несколько боев в первом тяжелом весе (крузервейт), в котором он дебютировал 3 мая.

Напомним! 29-летний американец в шестом раунде эффектно нокаутировал Гильберто Рамиреса и завоевал титулы WBA и WBO. Тем самым он стал чемпионом мира уже в третьем для себя дивизионе.

По словам эксперта, Давиду следует провести два – три поединка в крузервейте, прежде чем перейти в супертяжелый вес и драться против Усика.

Впрочем, тренер подчеркнул, что не знает, состоится ли этот бой, ведь 39-летний украинец вскоре планирует завершить карьеру. Именно поэтому Бенавидес может не успеть как следует подготовиться к встрече с Усиком пока тот не ушел из бокса.

Что известно о бое Усик – Бенавидес?

Потенциальное противостояние Усика и Бенавидеса все чаще обсуждают, ведь встречу хочет организовать известный инвестор Турки Аль аш-Шейх, который является главой Генерального управления развлечений Саудовской Аравии.

Именно он выступает организатором следующего боя Усика против Рико Верховена 23 мая. Также Турки организовал два поединка украинца против Тайсона Фьюри в 2024 году, за которые Александр суммарно получил около 150 миллионов долларов.

Недавно журналист авторитетного издания The Ring Майк Коппинджер сообщил, что инвестор планирует назначить бой украинца и американца на 2027 год. Согласно планам Турков, поединок должен состояться именно в супертяжелом весе, в котором Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.

Состоится ли бой Усика против Бенавидеса?

В течение предыдущих лет Бенавидес несколько раз заявлял, что хотел бы провести бой против Усика. Увидеть эту встречу хочет даже Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер чемпиона WBA и WBO. В комментарии Bad Left Hook он сказал, что Александр стал бы самым большим вызовом для его сына.

Что касается Усика, то он до сих пор не давал прямых комментариев относительно возможного поединка против Давида. Однако Сергей Лапин, директор команды украинца, рассказал, что этот поединок может оказаться интересным.

Хотя Александр сосредоточен на встрече с Верховеном в Гизе, Лапин сказал, что Усик открыт к большим поединкам, которые объединяют спортивный и коммерческий факторы. Он добавил, что чемпион мира из Украины вернется к этой теме, когда проведет следующий бой.

Впрочем, некоторые эксперты рекомендуют Бенавидесу отказаться от поединка с украинцем. Среди них бывший чемпион мира Заб Джуда, который сказал, что разница в физических данных между боксерами слишком велика и это представляет серьезные риски для Давида, включая травму.

Единственное исключение, почему американец может выйти на встречу с Усиком, по словам Джуды, это гонорар в 250 миллионов долларов.

Другое же мнение высказал бывший чемпион мира Рой Джонс-младший. В комментарии All The Smoke Fight американец заявил, что Бенавидесу стоит испытать себя в бою с Усиком, ведь даже в случае поражения он ничего не потеряет.

Что влияет на организацию боя?

Усик не скрывает, что планирует завершить карьеру и недавно в комментарии DAZN подтвердил, что, вероятно, проведет только три боя. Кроме Верховена, в планах украинца поединки против Тайсона Фьюри и, скорее всего, с Агитом Кабаелом или Даниэлем Дюбуа.

Также после боя в Гизе Александр должен провести обязательную защиту пояса WBC против Кабаела. Если украинец откажется от поединка, то рискует потерять свой чемпионский титул.

Именно эта неопределенность ставит под вопрос, успеет ли Усик провести долгожданный бой с Бенавидесом до завершения карьеры, которое может наступить в пределах одного – двух лет.

Чем особенный этот поединок?

Эксперт по боксу Майк Коппинджер заявил, что встреча Усика и Бенавидеса может стать одним из крупнейших боев в супертяжелом весе за последние 30 лет. Тезис эксперта подтверждают несколько важных фактов.

Во-первых , Александр и Давид входят в пятерку лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

, спортсмены имеют блестящие профессиональные рекорды без поражений. Если у Усика 24 победы, то Бенавидес выиграл 32 боя.

, спортсмены имеют блестящие профессиональные рекорды без поражений. Если у Усика 24 победы, то Бенавидес выиграл 32 боя. В-третьих, в течение карьеры они достигли значительных высот в боксе. Усик трижды был абсолютным чемпионом мира и покорил две весовые категории. Давида сумел стать чемпионом мира в трех дивизионах.

Подытоживая, потенциально это поединок двух непобедимых и лучших боксеров современности.