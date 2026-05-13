Таку думку висловив американський тренер Роберт Гарсія. У коментарі ESNEWS він заявив, що саме Бенавідес здатен завдати першої поразки в кар'єрі об'єднаному чемпіону світу у надважкій вазі.

Хто може перемогти Усика?

Однак фахівець наголосив, що для ймовірної перемогти Давіда мають скластися кілька обставин.

Передусім, як сказав Гарсія, Бенавідесу потрібно провести кілька боїв у першій важкій вазі (крузервейт), в якій він дебютував 3 травня.

Нагадаємо! 29-річний американець у шостому раунді ефектно нокаутував Гільберто Раміреса й здобув титули WBA та WBO. Тим самим він став чемпіоном світу вже у третьому для себе дивізіоні.

За словами експерта, Давіду слід провести два – три поєдинки у крузервейті, перш ніж перейти у надважку вагу та битися проти Усика.

Утім, тренер підкреслив, що не знає, чи цей бій відбудеться, адже 39-річний українець невдовзі планує завершити кар'єру. Саме тому Бенавідес може не встигнути як слід підготуватися до зустрічі з Усиком поки той не пішов з боксу.

Що відомо про бій Усик – Бенавідес?

Потенційне протистояння Усика та Бенавідеса все частіше обговорюють, адже зустріч хоче організувати відомий інвестор Туркі Аль аш-Шейх, який є головою Генерального управління розваг Саудівської Аравії.

Саме він виступає організатором наступного бою Усика проти Ріко Верховена 23 травня. Також Туркі організував два поєдинки українця проти Тайсона Ф'юрі у 2024 році, за які Олександр сумарно отримав близько 150 мільйонів доларів.

Нещодавно журналіст авторитетного видання The Ring Майк Коппінджер повідомив, що інвестор планує призначити бій українця та американця на 2027 рік. Відповідно до планів Турків, поєдинок повинен відбутися саме у надважкій вазі, в якій Усик утримує титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF.

Чи відбудеться бій Усика проти Бенавідеса?

Упродовж попередніх років Бенавідес кілька разів заявляв, що хотів би провести бій проти Усика. Побачити цю зустріч хоче навіть Хосе Бенавідес-старший, батько та тренер чемпіона WBA та WBO. У коментарі Bad Left Hook він сказав, що Олександр став би найбільшим викликом для його сина.

Щодо Усика, то він досі не давав прямих коментарів щодо можливого поєдинку проти Давіда. Проте Сергій Лапін, директор команди українця, розповів, що цей двобій може виявитися цікавим.

Хоча Олександр зосереджений на зустрічі з Верховеном у Гізі, Лапін сказав, що Усик відкритий до великих поєдинків, які об'єднують спортивний та комерційний фактори. Він додав, що чемпіон світу з України повернеться до цієї теми, коли проведе наступний бій.

Утім, деякі експерти рекомендують Бенавідесу відмовитися від поєдинку з українцем. Серед них колишній чемпіон світу Заб Джуда, який сказав, що різниця у фізичних даних між боксерами надто велика й це становить серйозні ризики для Давіда, включно з травмою.

Єдиний виняток, чому американець може вийти на зустріч з Усиком, за словами Джуди, це гонорар у 250 мільйонів доларів.

Іншу ж думку висловив колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший. У коментарі All The Smoke Fight американець заявив, що Бенавідесу варто випробувати себе у бою з Усиком, адже навіть у випадку поразки він нічого не втратить.

Що впливає на організацію бою?

Усик не приховує, що планує завершити кар'єру й нещодавно у коментарі DAZN підтвердив, що, ймовірно, проведе тільки три бої. Окрім Верховена, у планах українця поєдинки проти Тайсона Ф'юрі та, швидше за все, з Агітом Кабаєлом чи Даніелем Дюбуа.

Також після бою у Гізі Олександр повинен провести обов'язковий захист поясу WBC проти Кабаєла. Якщо українець відмовиться від поєдинку, то ризикує втратити свій чемпіонський титул.

Саме ця невизначеність ставить під питання, чи встигне Усик провести довгоочікуваний бій з Бенавідесом до завершення кар'єри, яке може настати у межах одного – двох років.

Чим особливий цей поєдинок?

Експерт з боксу Майк Коппінджер заявив, що зустріч Усика та Бенавідеса може стати одним з найбільших боїв у надважкій вазі за останні 30 років. Тезу експерта підтверджують кілька важливих фактів.

По-перше , Олександр і Давід входять у п'ятірку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

, Олександр і Давід входять у п'ятірку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring. По-друге , спортсмени мають блискучі професійні рекорди без поразок. Якщо в Усика 24 перемоги, то Бенавідес виграв 32 бої.

, спортсмени мають блискучі професійні рекорди без поразок. Якщо в Усика 24 перемоги, то Бенавідес виграв 32 бої. По-третє, протягом кар'єри вони досягли значних висот у боксі. Усик тричі був абсолютним чемпіоном світу й підкорив дві вагові категорії. Давіда зумів стати чемпіоном світу у трьох дивізіонах.

Підсумовуючи, потенційно це поєдинок двох непереможних і найкращих боксерів сучасності.