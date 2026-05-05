Туркі планує, що зустріч Усик – Бенавідес відбудеться у 2027 році. Такі деталі повідомив інсайдер і журналіст The Ring Майк Коппінджер.
Що відомо про ідею Туркі провести бій Усик – Бенавідес?
Як розповів Коппінджер, Турків хоче, щоб Усик та Бенавідес провели бій за титул чемпіона у надважкій вазі. Саме у цій ваговій категорії наразі виступає 39-річний українець. Олександр утримує чемпіонські пояси по лінії WBC, WBA та IBF.
А ось 29-річний Давід 3 травня успішно змінив дивізіон. Американець дебютував у першій важкій вазі (крузервейт), нокаутувавши Гільберто Раміреса у 6 раунді. Тим самим він став чемпіоном за версіями WBA та WBO.
Довідка! За даними BoxRec, Давід виграв свій 32-й бій на професійному рингу. У його активі 26 нокаутів, тобто більшість протистоянь Бенавідес завершує достроково.
Раніше Коппінджер казав, що бій Усика та Бенавідеса може стати одним з найбільших комерційних у надважкій вазі за останні 30 років. Він зазначив, що поєдинок слід організувати якнайшвидше, адже українцю у січні виповниться 40 років.
Що каже про бій тренер Бенавідеса?
Хосе Бенавідес-старший, батько та тренер чемпіона WBA та WBO, у коментарі Bad Left Hook розповів, що хотів би бою свого сина проти Усика.
Зараз, я думаю, найбільшим викликом буде Усик. Це буде щось неймовірне. Це єдиний хлопець, про якого я думаю: "Це було б шалено, б**ха",
– сказав він.
Утім, він додав, що Давід ще не набрав потрібну вагу для того, щоб перейти у хевівейт заради поєдинку з Усиком. За словами тренера, у планах Бенавідеса битися у напівважкій та першій важкій вазі.
Додамо, що сам боксер зі США раніше висловлював бажання зустрітися з чемпіоном з України. Однак він сказав, що буде готовий до поєдинку з Усиком за кілька років.
Щодо Усика, то об'єднаний чемпіон у надважкій вазі не робив заяв про потенційний бій з Бенавідесом. Відтак, не відомо, чи їх протистояння має шанси відбутися.
Що далі для Усика?
23 травня Усик проведе свій перший бій у 2026 році – чемпіон захищатиме титул WBC у бою проти Ріко Верховена. Протистояння бійців відбудеться у Гізі (Єгипет), а в Україні його покаже Київстар ТБ.
Говорячи про цей поєдинок, колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у коментарі 24 Каналу заявив, що Усик – фаворит поєдинку. Експерт пояснив, що основна слабкість Верховена полягає у тому, що він фактично не має досвіду в професійному боксі, тоді як українець домінує уже кілька років.
Якщо Усик переможе Верховена, то має провести поєдинок проти Агіта Кабаєла. Туркі планує організувати їх бій у 2026 році на батьківщині Агіта в Німеччині. Додамо, що Кабаєл – з 2025 року обов'язковий претендент на пояс WBC, який утримує чемпіон з України.