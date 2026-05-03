Завдяки перемозі Давід відібрав у свого суперника з Мексики титули WBA та WBO і став новим чемпіоном. Про це повідомляє Sky Sports.

Дивіться також Не Джошуа: Тайсон Ф'юрі вирішив провести інший бій

Як Бенавідес здобув перемогу?

Бенавідес від першого раунду почав домінувати, демонструючи свою технічну перевагу над Раміресом. У четвертому раунді Давід відправив його у нокдаун.

Рамірес намагався відповідати ударами на удари, але пропустив у відповідь. Після цього претендент на титули пішов на добивання і змусив чемпіона опуститися на коліно. Бенавідес розбив мексиканцю обличчя і нокауту завадив хіба гонг.

Рамірес відмовився здаватися і продовжив натискати й засипати суперника ударами. Гільберто пішов ва-банк і натрапив на багатоударні комбінації Бенавідеса. Мексиканець знову опустився на коліно, але цього разу сигналізував рефері, що з нього досить.

Давід Бенавідес – Гільберто Рамірес: дивіться відео

За словами Джейн Мурсії, директора з комунікацій компанії Golden Boy Promotions, Раміреса доставили до лікарні для проведення обстеження голови.

"Він у доброму настрої, але в нього набрякло око. Наразі перелом не виявлено", – сказала вона.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Хто стане суперником Бенавідеса?

Після перемоги 29-річний Бенавідес висловився про свого майбутнього суперника, повідомляє DAZN. Передусім він з рингу запропонував бій з мексиканцем Саулем Альваресом.

Ми не можемо залишити цей бій нереалізованим. Розумієте? Хай там як, я поважаю Канело – він великий чемпіон, але і я теж, тож зробімо це,

– сказав боксер.

Окрім того, він не відкинув можливість поєдинку з чемпіоном світу з Росії – Дмитром Біволом.

Чи стане Усик суперником Бенавідеса?