Завдяки перемозі Давід відібрав у свого суперника з Мексики титули WBA та WBO і став новим чемпіоном. Про це повідомляє Sky Sports.
Дивіться також Не Джошуа: Тайсон Ф'юрі вирішив провести інший бій
Як Бенавідес здобув перемогу?
Бенавідес від першого раунду почав домінувати, демонструючи свою технічну перевагу над Раміресом. У четвертому раунді Давід відправив його у нокдаун.
Рамірес намагався відповідати ударами на удари, але пропустив у відповідь. Після цього претендент на титули пішов на добивання і змусив чемпіона опуститися на коліно. Бенавідес розбив мексиканцю обличчя і нокауту завадив хіба гонг.
Рамірес відмовився здаватися і продовжив натискати й засипати суперника ударами. Гільберто пішов ва-банк і натрапив на багатоударні комбінації Бенавідеса. Мексиканець знову опустився на коліно, але цього разу сигналізував рефері, що з нього досить.
Давід Бенавідес – Гільберто Рамірес: дивіться відео
За словами Джейн Мурсії, директора з комунікацій компанії Golden Boy Promotions, Раміреса доставили до лікарні для проведення обстеження голови.
"Він у доброму настрої, але в нього набрякло око. Наразі перелом не виявлено", – сказала вона.
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Хто стане суперником Бенавідеса?
Після перемоги 29-річний Бенавідес висловився про свого майбутнього суперника, повідомляє DAZN. Передусім він з рингу запропонував бій з мексиканцем Саулем Альваресом.
Ми не можемо залишити цей бій нереалізованим. Розумієте? Хай там як, я поважаю Канело – він великий чемпіон, але і я теж, тож зробімо це,
– сказав боксер.
Окрім того, він не відкинув можливість поєдинку з чемпіоном світу з Росії – Дмитром Біволом.
Чи стане Усик суперником Бенавідеса?
- У 2024 році Давід вже висловлював бажання зустрітися з чемпіоном з України. Тоді непереможний боксер сказав, що буде готовий до поєдинку з Усиком за кілька років.
- Щоб ця зустріч стала реальною, Давіду потрібно змінити вагову категорію і перейти у надважкий дивізіон, де Усик домінує з 2021 року, коли завоював чемпіонські титули.
- Журналіст та інсайдер Майк Коппінджер вважає, що бій Усика та Бенавідеса може стати одним з найбільших комерційних у надважкій вазі за останні 30 років.