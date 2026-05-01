Однак наступним суперником Ф'юрі все ж буде не Джошуа. Промоутер Френк Воррен, який представляє Тайсона, заявив, що його клієнт може провести проміжний бій перед поєдинком проти "Ей-Джея", передає Sky Sports.

Яка дата бою Джошуа – Ф'юрі?

Хоча ніяких офіційних даних про наступний бій Ф'юрі немає, його промоутер спробував пояснити позицію Тайсона. Він припустив, що британець, ймовірно, вирішить, що хоче провести ще один бій, адже йому потрібен фокус у житті. Також на його рішення може вплинути те, що дата зустрічі з Джошуа все ще не визначена.

Тайсон хоче бути зайнятим. У тому, що стосується боксу, Тайсону потрібен фокус у житті. Потрібна конкретна дата. А на цей момент дати немає, оскільки "Ей Джей", очевидно, б'ється у липні,

– заявив Воррен.

Зверніть увагу! 36-річний Джошуа 25 липня проведе свій проміжний бій проти Крістіана Пренги з Албанії. Цей поєдинок буде першим для британця з грудня 2025 року, коли "Ей-Джей" нокаутував блогера Джейка Пола. Також це бій-повернення Джошуа після того, як він наприкінці 2025 року потрапив у смертельну аварію у Нігерії та поставив свою кар'єру на паузу.

Промоутер Ф'юрі додав, що його клієнт волів би провести бій з Джошуа якомога швидше, зокрема у серпні або вересні. Однак найбільш реальна дата – це жовтень – листопад.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

