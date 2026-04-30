В інтерв'ю DAZN Boxing заявив, що має здібності для того, щоб зупинити Усика. На думку Вордлі, здолати непереможного українця буде важко.

Дивіться також Усик несподівано звернувся до Джошуа на тлі прапору України

Що Вордлі заявив про бій з Усиком?

"Я думаю, що маю здібності, і я жодним чином не намагаюся сказати, що це буде легко і я рознесу його", – заявив спортсмен.

Він також додав, що під час поєдинку з Усиком буде зосереджений щосекунди, однак поставив риторичне питання, чи зможе реалізувати свій потенціал, щоб завдати поразки супернику.

Окрім того, Вордлі вірить, що у 2026 році може зустрітися з Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Для цього, як зазначив Фабіо, йому потрібно 9 травня перемогти Даніеля Дюбуа під час першого захисту титулу WBO.

На думку боксера, якщо Усик і Ф'юрі домовляться про третій бій, то знову захочуть, аби на кону було звання абсолютного чемпіона світу. Таким чином їм потрібно відібрати у Вордлі пояс WBO, який перейшов до нього у листопаді 2025 року, коли Усик зробив його вакантним.

Але якщо я виграю в Дюбуа і збережу свій титул чемпіона світу, то якщо ви хочете організувати бій Усик – Ф’юрі, ви захочете додати ще одну родзинку. Це має бути ще один титул чемпіона світу. Тож спробуйте забрати його у мене,

– сказав Вордлі.

Що відомо про Фабіо Вордлі?