Після бою проти кікбоксера 39-річний Усик планує зустрітися з переможцем протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, які зустрінуться 9 травня за титул WBO. Хто з британців має більше шансів стати суперником українця – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Усик назвав три бої, які проведе до завершення кар'єри

Вордлі чи Дюбуа: хто стане суперником Усика?

31-річний Вордлі приміряв титул чемпіона WBO восени 2025 року після того, як Усик зробив пояс вакантним. Українець відмовився від обов'язкового поєдинку проти претендента, після чого пояс перейшов до Фабіо.

Для Вордлі поєдинок з Дюбуа стане чи не першим серйозним випробуванням у боксі. Досі найсильнішим суперником британця був Джозеф Паркер, якого він нокаутував у жовтні 2025 року.

Як свідчать дані BoxRec, на рахунку Вордлі 20 перемог (19 нокаутом) та одна нічия. Тобто спортсмен з Британії не знає гіркоти поразок.

Тимчасовий чемпіон WBO у напівважкій вазі Каллум Сміт схиляється до того, що Вордлі переможе Дюбуа.

У Вордлі кращий імпульс. Вважаю, що у нього менше виснаження за кар'єру. У Дюбуа була хороша кар'єра, але він зазнав кількох поразок і таке інше. Думаю, коли ти непереможений чемпіон – я сам був у такій ситуації – у тебе є певне відчуття невразливості, і ти віриш, що можеш перемогти будь-кого. У Вордлі це є: навіть коли він програє, він усе одно вірить, що може вирвати перемогу. Тож так, я трохи схиляюся до Вордлі,

– цитує Сміта Seconds Out.

28-річний Дюбуа провів на профі-рингу 25 боїв – здобув 22 перемоги та зазнав трьох поразок. Як і Вордлі, "Динаміт" має велику частку перемог нокаутом – 95%.

В активі Даніеля є перемога над зіркою боксу Ентоні Джошуа, а також два протистояння з Усиком, які він програв нокаутом.

У цілому Дюбуа має значно більше досвіду поєдинків за титул чемпіона світу. Зокрема, у 2024 – 2025 роках він був володарем титулу IBF.

Британський боксер у надважкій вазі Девід Аллен у коментарі talkSPORT Boxing висловив думку, що перемогу здобуде Дюбуа. Він підкреслив, що Даніель має досвід поєдинків проти топ-боксерів.

Я думаю, що Фабіо отримає забагато ударів. Думаю, що проти Дюбуа він не може дозволити собі витримати принаймні один такий удар. Вважаю, що Дюбуа з ним впорається,

– сказав Аллен.

Прогноз букмекера

Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Фабіо Вордлі – 1,74, Даніель Дюбуа – 1,95. Коефіцієнт 3,00, що бій триватиме до кінця та 1,32, якщо це не станеться.

*Коефіцієнти подані станом на 17:38 10.03.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що відомо про наступний бій Усика?