Всесвітня боксерська рада (WBC) звернулася до Усика з вимогою провести обов'язковий захист проти володаря тимчасового поясу WBC Агіта Кабаєла. Про це інформує Visit NoSmokeBoxing.com.

Що відомо про рішення WBC щодо Усика?

Представнику України, який утримує титули WBC, WBA та IBF, повідомили, що він може провести лише один добровільний захист. Після цього від Усика чекають на бій проти представника Німеччини.

У разі відмови українець втратить титул WBC, а Кабаєл буде підвищений в статусі до повноцінного чемпіона світу.

Це важливо! Під час інтерв'ю між коментатором Крісом Менніксом та президентом WBC Маурісіо Сулейманом виникла сварка через відмову змусити Усика битися з Кабаєлом. Сулейман пояснив, що Усик отримав дозвіл на добровільний захист титулу, а Меннікс критикував це рішення, побоюючись, що Кабаєл чекатиме на чемпіонський бій до двох років.

Що далі для Усика та Кабаєла?

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Кабаєл може повернутись у ринг у травні, повідомив промоутер Френк Воррен. Поєдинок має пройти в Німеччині.

33-річний Агіт востаннє виходив на ринг у січні, коли достроково здолав поляка Дамяна Книбу в межах шоу в Німеччині.

Очікується, що наступним суперником Усика нібито стане легендарний нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Додамо, що українець висловлював бажання битися з Деонтеєм Вайлдером.

Що з іншими титулами Усика?