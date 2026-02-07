Цю інформацію у коментарі Seconds Out повідомив Френк Воррен, промоутер Даніеля Дюбуа. За його словами, 39-річний українець нібито не планує проводити захист титулів WBC, WBA та IBF.

З ким проведе бій Усик?

Воррен поскаржився, що потенційні опоненти Усика не планують чекати поєдинку з українцем.

Він (Усик – 24 Канал) збирається провести бій проти бійця ММА. Тож це означає, що він може не вийти на ринг або не захистити свій титул до кінця року, а всі ці обов'язкові претенденти, більшість із яких працює з нами, не збираються сидіти й чекати,

– сказав Воррен.

За повідомленням репортера Рубена Картера, Усик близький до підписання контракту на бій проти нідерландця Ріко Верховена. Поєдинок нібито відбудеться 9 травня 2026 року. Він повідомив, що обидві сторони вже майже узгодили всі умови.

Що відомо про бій Усик – Верховен?

Нещодавно голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх запропонував Усику бій проти кікбоксера Верховена.

На цей допис Туркі відреагував і сам Верховен. Спортсмен зазначив, що це саме той виклик, якого він так довго чекав. Ріко запропонував проводити 1 раунд боксу – 1 раунд кікбоксингу.

Водночас президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв'ю The Ariel Helwani Show не зміг відповісти, чи санкціонує організація такий поєдинок.

