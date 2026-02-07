Цю інформацію у коментарі Seconds Out повідомив Френк Воррен, промоутер Даніеля Дюбуа. За його словами, 39-річний українець нібито не планує проводити захист титулів WBC, WBA та IBF.
Дивіться також Чи зможе Вайлдер перемогти Чісору і стати суперником Усика
З ким проведе бій Усик?
Воррен поскаржився, що потенційні опоненти Усика не планують чекати поєдинку з українцем.
Він (Усик – 24 Канал) збирається провести бій проти бійця ММА. Тож це означає, що він може не вийти на ринг або не захистити свій титул до кінця року, а всі ці обов'язкові претенденти, більшість із яких працює з нами, не збираються сидіти й чекати,
– сказав Воррен.
За повідомленням репортера Рубена Картера, Усик близький до підписання контракту на бій проти нідерландця Ріко Верховена. Поєдинок нібито відбудеться 9 травня 2026 року. Він повідомив, що обидві сторони вже майже узгодили всі умови.
Що відомо про бій Усик – Верховен?
Нещодавно голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх запропонував Усику бій проти кікбоксера Верховена.
На цей допис Туркі відреагував і сам Верховен. Спортсмен зазначив, що це саме той виклик, якого він так довго чекав. Ріко запропонував проводити 1 раунд боксу – 1 раунд кікбоксингу.
Водночас президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв'ю The Ariel Helwani Show не зміг відповісти, чи санкціонує організація такий поєдинок.
Чи відомий Верховен?
36-річний Ріко – колишній чемпіон найбільшого кікбоксерського промоушену Glory, де утримував титул 4418 день.
З 2014 року він провів 22 поєдинки без поразок в Glory. Серед побитих опонентів нідерландця – міцний Бенджамін Адегбуї та двічі Бадр Харі.
Ріко бився також проти українця: у 2012 році він побив Сергія Лащенка на турнірі K-1 World MAX.
Нідерландець провів по одному бою у боксі та ММА й обидва завершив перемогою.