Наприкінці 2025 року Усик кинув виклик Вайлдеру, проте 40-річний боксер обрав у суперники британця Чісору. Хто фаворит бою – розповідає 24 Канал.

Вайлдер – Чісора: хто переможе?

Деонтей Вайлдер домінував у надважкій після ери братів Кличків. З 2015 до 2020 року "Бронзовий бомбардувальник", як називають американця, утримував титул чемпіон WBC.

За цей час він провів 10 успішних захистів титулу. Головна сила спортсмена криється у його потужних ударах. Як свідчать дані BoxRec, Деонтей здобув 44 перемоги, з яких аж 43 завершив достроково.

Кар'єра Вайлдера пішла на спад після двох поразок Тайсону Ф'юрі. На початку 2020 року боксери вдруге зустрілися на рингу після того, як перший бій завершився нічиєю.

Вайлдер зазнав поразки технічним нокаутом, після чого реванш відбувся у 2021 році. Цього разу Ф'юрі нокаутував американця в одному з найкращих боїв 21 століття.

Після втратити титулу Вайлдер провів 4 поєдинки – дві перемоги та дві поразки. Така серія невдач відкинула амбіції американця повернути минулу славу.

Дерек Чісора добре відомий українським вболівальникам, адже свого часу програв Віталію Кличку. Ба більше, у 2020 році британець зустрівся з Усиком і став справжнім випробуванням для українця.

Згідно з даними The Ring, поєдинок проти Вайлдера буде ювілейним 50-м для 42-річного боксера з Британії. За тривалу кар'єру Дерек здобув 36 перемог та зазнав 13 поразок. Він виходив на ринг проти всіх найкращих бійців надважкої ваги, за винятком Вайлдера та Ентоні Джошуа.

Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Деонтей Вайлдер – 2,75, Дерек Чісора – 1,40.

Що боксери кажуть перед боєм?

Обидва боксери відомі тим, що за словом у кишеню не полізуть. У коментарі Boxing Scene Вайлдер заявив, що Чісора не вистоїть до кінця поєдинку.

Це буде вибуховий бій від першого до останнього раунду, якщо він взагалі дійде до нього. У такому бою я не бачу, щоб він дійшов до кінця. Я буду дуже здивований, якщо доведеться доходити до суддівського рішення – визначати, хто переможець, а хто програв,

– сказав американець.

Водночас Чісора в коментарі ютуб-каналу iFL TV доволі скромно запевнив, що "рознесе" Вайлдера.

Чи стане Вайлдер суперником Усика?