39-річний Усик під час спілкування з журналістами DAZN підтвердив, що хоче провести бій у США. Боксер з Криму зізнався, що в молодості поєдинок в Америці був мрією для нього.
Наступний бій Усика: що відомо?
Хоча Олександр Усик не сказав, хто стане його суперником, і коли відбудеться бій, проте припустив, що боксуватиме у США.
Це неймовірно, бо коли я був молодим, це була моя мрія, а тепер це реальність. Так, можливо, я боксуватиму тут,
– сказав українець.
Усик розповів про свій бій у США: дивіться відео
Усик вперше зустрівся з Вайлдером
Не так давно Усик заявив, що хоче провести бій проти 40-річного ексчемпіона світу за версією WBC Деонтея Вайлдера. Перебувають у Нью-Йорку, українець вперше зустрівся з американським боксером.
Вайлдер у своєму інстаграмі опублікував світлину з українським чемпіоном.
Усик та Вайлдер / Фото з інстаграму американського боксера
Вайлдер під час спілкування з Fight Hub TV заявив, що бій проти Усика може відбутися до кінця 2026 року.
Усику, push the horses – і бій буде в силі,
– сказав він.
Вайлдер має іншого суперника: що далі?
- У наступному поєдинку суперником Вайлдер стане британський боксер Дерек Чісора, який свого часу програв Віталію Кличку та Усику. Як повідомляє Ring Magazine, бій відбудеться 4 квітня у Лондоні.
- Вайлдер, пояснюючи, чому в наступному бою зустрінеться з Чісорою, а не Усиком, поскаржився на затягування з переговорами. Американець, який не виходив на ринг з червня 2025 року, зазначив, що йому потрібен був бій. При цьому він підкреслив, що не сприймає Чісору як "розігрів" перед Усиком.
- Щодо Усика, то український боксер може провести поєдинок проти ексчемпіона світу Енді Руїса.