Український боксер нагородив Теренса Кроуфорда, який визнаний "найкращим бійцем 2025 року" за версією The Ring. Про це журнал повідомив у своїх соцмережах.

Дивіться також Колишній чемпіон світу викликав Усика на бій: що чекає українця у 2026 році

Хто найкращий боксер світу?

Олександр Усик, який є володарем титулів WBC, WBA та IBF в надважкій вазі, не потрапив до списку номінантів, тому не претендував на престижну нагороду.

39-річний українець вийшов на сцену, щоб оголосити ім'я переможця та особисто вручив нагороду Теренсу.

Усик нагородив Кроуфорда: дивіться відео

Конкурентами Теренса були чотири боксери:

  • чемпіон WBA, WBO та IBF в напівважкій вазі Дмитров Бівол;
  • абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе;
  • чемпіон WBC, WBA і WBO в другій найлегшій вазі Джессі Родрігес;
  • власник титулу WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі.

Що відомо про Кроуфорда?

  • У 2025 році американець зупинив зіркового мексиканця Сауля Альвареса та відібрав у нього чотири пояси.

  • Завдяки перемозі він став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – WBO, WBC, WBA, IBF. За даними BoxRec, Кроуфорд провів 42 бої на професійному рингу та всі виграв.

  • У 2016 році Теренс провів бій проти українця Віктора Постола та здобув перемогу рішенням суддів. Американець назвав Постола сильним суперником, коли Альварес намагався принизити українця.

  • У січні 2026 року 38-річний боксер оголосив про завершення професійної кар'єри. Після цього Усик став першим номером рейтингу P4P від The Ring. До цього Олександр був другим, а Крофорд першим.